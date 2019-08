La stagione autunnale è alle porte, non possiamo fare a meno di riempire il nostro guardaroba con capi più fashion del momento. I vestiti della moda Autunno 2019 sono lì a tentarci, ma per fortuna non tutti i must have hanno prezzi da capogiro.

#amazonnightgown

C’è un vestito lungo Amazon che sta diventando così popolare da avere anche un hashtag dedicato. Un abito lungo, super cheap e super chic. Il capo è diventato di successo grazie alla fashion blogger Grace Atwood che ha parlato di questo vestito lungo sia su Amazon che sulla sua pagina Instagram. L’influencer in un post recensiva questo abito lungo acquistato su Amazon, spiegando anche la nascita dell’hashtag dedicato proprio a questo vestito. Letteralmente “nightgown” significa camicia da notte, e si riferisce al fatto che per la blogger questi vestiti comfy danno l’idea di qualcosa che può essere indossato anche per andare per la notte, ma allo stesso tempo sono così stiloso da essere indossato durante il giorno con delle scarpe super flat.

No mini abiti

Abiti strutturati con gonne ampie e corpetto, tessuti fluidi d’ispirazione orientali caratterizzano i vestiti Autunno/Inverno 2019- 2020. Mentre applicazioni di glitter, plissé, motivi optical e stampe floreali particolareggiano i design e le silhouette. Sono le tendenze più belle da sfoggiare durante la stagione fredda, i tessuti sono fluidi e scendono morbidi lungo la silhouette, mentre le linee sono a sirena oppure ampie e scivolose, l’importante che non sia mini. Per essere al passo con le tendenze moda, non possiamo che acquistare un abito lungo. Allora cosa stiamo aspettando?