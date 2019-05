Ha avuto un debole per la moda fin da piccola. Come uno spirito libero molto alla moda, Willow Smith adatta il suo guardaroba infinito per soddisfare il suo umore quotidiano. In linea con questa prospettiva, per la premiere di Los Angeles di Aladdin della scorsa notte, Willow ha messo in mostra un lato completamente nuovo della sua identità di stile.

L’intera famiglia Smith al completo era presente per supportare Will Smith nel ruolo del genio nel remake live-action del classico Disney, ma Willow ha rubato lo spettacolo in un look stravagante e super raffinato allo stesso tempo, creato da una designer che ha scoperto su Instagram: l’etichetta streetwear rumena cult Seen Users.

Con la schiena scoperta ed un ampio strascico, l’ibrido blazer-dress era decisamente drama, amplificato ulteriormente dai pantaloncini corti e dai tacchi impreziositi di cristalli. Messi tutti insieme, i componenti utilizzati per formare questo outfit sexy e sicuro, hanno evidenziato un momento di maturità ed evoluzione dello stile di Willow.

Questo momento rappresenta uno passo per mostrarla in una nuova luce, meno ragazza e più donna. Con il rossetto corallo brillante della truccatrice Mylah Morales, ed i suoi dreadlocks che si sono trasformati in un capriccio del parrucchiere Vernon Francois, Willow Smith ha emanato un glamour naturale e spensierato. Qualcosa di cui il tappeto rosso va ghiotto, le dive.

