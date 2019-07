Un capo di abbigliamento da donna, in tessuto leggero molto scollato, in uno o più pezzi, indossato, per lo più sulla spiaggia, per prendere il sole. Stiamo parlando del prendisole, uno dei capi più amati durante la stagione estiva. Anche quest’anno le celebrità ci fanno vedere i modelli più in voga e come indossarli.

Modello

A spopolare tra le influencer e le modelle sono i prendisole total white che esaltano l’abbronzatura e si abbinano con estrema facilità, ma anche i modelli super colorati, dalle stampe a fiori, a righe o pois sono una costante in tutte le nuove collezioni. Ma, il modello più in voga del momento è quello “Aka”.

Vestitini corti in stile gypsy, a fantasia o bianchi di cotone e in pizzo sangallo o maxi dress, molto folk, perfetti anche per le giornate in spiaggia. Trasparenti o in tessuti croccanti e super naturali, gli abiti prendisole combattono il caldo a colpi di fashion. Da abbinare con sandali di ogni tipo o con un paio di sneakers e pure con gli stivali, il must have del guardaroba estivo 2019.

Parola d’ordine: bianco

Può un prendisole essere chic e romantico? La risposta è assolutamente sì e arriva dallo street style delle Fashion Week. Un modello fresco, easy e indispensabile per la stagione estiva che rende il nostro look legante e raffinato, la cosa più importante è scegliere il colore giusto. Il bianco d’estate è una garanzia e le Star lo sanno bene, infatti non possiamo fare a meno di notare dalle modelle alle fashion blogger, la scelta di questo colore per tutti i loro outfit estivi. Il non colore per eccellenza invaderà i nostri armadi e, se la camicia bianca, è già un must, presto non potrete fare a meno nemmeno di abiti impalpabili e candidi pantaloni palazzo.