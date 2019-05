I 3 perfetti abiti da invitata 2019: tendenza color block e fiori provenzali

L’outfit dell’invitata a nozze non deve mai esser lasciato al caso, anzi, è necessario che sia ben allineato con le tendenze del momento e che allo stesso tempo esprima un gusto personale. Dalle ultime passerelle è emerso come il trend del colore sia tornato in auge, che ne pensate allora di indossare proprio un abito da cerimonia coloratissimo e vivace per il matrimonio al quale siete state invitate?

Color block : la tendenza di stagione

Parola d’ordine? Stupire! Anche per il 2019 il trend del color block sarà protagonista delle vetrine dei più prestigiosi negozi di moda. Che cosa si intende esattamente con questo termine? Proprio come dice la parola si tratta di “blocchi” di colore, ovvero tinte piatte e ben definite da contrasti più o meno forti che trovano il loro armonioso equilibrio in di un total look ricercato e finemente curato.

Vivaci stampe su mise romantiche

L’idea vincente è quella di indossare un abito lineare dalla struttura semplice che, impreziosito da stampe all-over in nuance delicate o da ricercate fantasie in tinte sgargianti, saprà affermarsi come capo unico e dallo stile ineguagliabile. La stilista spagnola Sonia Peña ad esempio, ha concentrato tutta la sua attenzione sulle stampe floreali, proponendole su delicate sete che danno vita a lunghissimi abiti dalle scollature sensuali. Riferimenti ai fiori provenzali, presentati su pantaloni a palazzo abbinati a top dai toni accesi e monocolore, e le fantasie astratte che con grazia e leggerezza rievocano un universo esoterico e misterioso.

Tinta unita per un’eleganza raffinata

È arrivato il momento di estrarre un must nel campo di moda e luxury, l’immancabile tubino! Tra le collezioni presentate per la prossima stagione lo potete trovare declinato in diverse varianti di colore che spaziano da accattivanti tonalità vivaci a tenere nuance pastello, il tutto rigorosamente in tinta unita. Preziosi ricami uniti a una particolare attenzione nei tagli sartoriali rende gli abiti di molti celebri marchi di alta moda perfetti per tutti quei ricevimenti nuziali che richiedano un dress code elegante e raffinato; pregiati pizzi e ricercate applicazioni di perline e strass ricoprano modelli dalla linea sinuosa, mantenendo la stessa sfumatura del tessuto per esaltarne così le qualità.

