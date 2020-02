A San Valentino ti dedico una canzone, quale? Vi suggeriamo le 10 più belle

Siamo nel mese dell’amore, non che gli altri non lo siano, ma Febbraio lo è più di tutti gli alti. E siccome a Natale siamo tutti più buoni, a San Valentino siamo tutti più innamorati. In qualunque modo abbiate deciso di festeggiarlo, chi al ristorante, chi controcorrente ha deciso di festeggiarlo tra le mura di casa al lume di candela, il sottofondo musicale deve essere adeguato. Tutte le coppie hanno una canzone che li unisce e che fa ricordare un preciso momento vissuto. Ma tra la cena e le coccole la serata è lunga, ci vuole una playlist! Ve la suggeriamo noi.

Le 5 canzoni italiane più belle di sempre.

Partiamo con una lista di canzoni che conosciamo molto bene:

1- A te, Jovanotti: Il primo posto in assoluto va al poeta Jovanotti, con la sua “a te” ha fatto piangere ed emozionare tutta l’Italia.

2- Emozioni, Lucio Battisti: inutile spiegarlo, il binomio Battisti-Mogol ha fatto miracoli, questa tra tutte è un capolavoro senza precedenti.

3- La cura, Franco Battiato: una delle canzoni più dedicate di sempre. È un inno all’amore, non solo quello tra due esseri umani, ma quello incondizionato che si può provare verso un altro essere vivente che sia il vostro lui, la vostra lei, la sorella o il cane.

4- Almeno tu nell’universo, Mia Martini: voce inconfondibile della musica italiana. Una dichiarazione d’amore forte, potente e disperata.

5- Meravigliosa Creatura, Gianna Nannini: “Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti” esiste frase più bella da dedicare?

Le 5 canzoni straniere più belle:

6- I will always love you, Whitney Houston: non poteva che essere lei la nostra prima posizione, voce limpida e acuti da brividi, Whitney ci fai sognare.

7- All of me, John Legend: classificata come una delle canzoni più romantiche e dolci degli ultimi 10 anni “all of me loves all of you”.

8- Always, Bon Jovi: Always di Bon Jovi ci fa piangere per forza, anche se non tutti conoscono le parole, la melodia è meravigliosa.

9- Love me like you do, Ellie Goulding: È la colonna sonora di Cinquanta sfumature di rosso. Abbiamo detto tutto.

10- Fix you, Coldplay: Non potevano mancare i Coldplay in questa classifica. Chris Martin è un genio della musica, le parole non sono da meno, ascoltatela!