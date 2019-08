Se ci fosse il premio eleganza, a Venezia, vincerebbe sicuramente Iman. Dimenticate però la sobrietà. Sul red carpet inaugurale della Mostra del cinema, l’ex modella, vedova di David Bowie, sfoggia il look più eccentrico della Laguna.

Un abito-mantella realizzato da Pierpaolo Piccoli per Valentino Haute Couture bordato di piume bianche e blu e raffigurante un uccello del paradiso, che ha fatto impazzire fotografi e cameramen. Un abito sicuramente scenografico, a tratti esagerato, ma che le fa conquistare il podio tra i migliori look.

76ª Mostra del Cinema di Venezia 2019: le pagelle dei look

Non è da meno la madrina della Mostra, Alessandra Mastronardi, che lascia tutti a bocca aperta con un principesco abito firmato Armani privé. Un abito bustier con gonna svasata, tulle nero, completamente incrostato di perline e cristalli. Chic ma senza strafare anche nell’acconciatura: chignon con riga in mezzo e trucco smokey eyes.

Promossa a pieni voti. Scintillante, effetto sirena appena uscita dall’acqua per l’attrice francese Juliette Binoche. Per la proiezione del film di apertura, La Vérité del giapponese Hirokazu Kore’eda, calca il red carpet con un abito rosa a rete intarsiato di cristalli di Armani privé e chioma effetto bagnato. Voto: 6. A braccetto con lei la divina Catherine Deneuve che sceglie un soprabito smanicato di Jean Paul Gaultier arancione con maxi revers e orlo di piume.

Costruzione e colore un po’ azzardati, forse, ma l’attrice riesce comunque a strappare la sufficienza. Si impegna poco, invece, Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana che va sul sicuro con un classico long dress in total black senza troppi fronzoli, mentre la stilista Alberta Ferretti brilla con un abito blu metallizzato. Per lei voto 8.

76ª Mostra del Cinema di Venezia 2019: le pagelle dei look

Molte le star che scelgono il nero come Barbara Palvin in Armani, Paola Ferrari , Manon Clavel e Stefania Rocca, con un monospalla total black che sarebbe promosso a pieni voti non fosse per la collana poco centrata. Voto: 7. Graffia Daniela Santanché, con un lungo abito animalier, mentre la giurata Stacy Martin sceglie un mini abito a maniche lunghe di Louis Vuitton con zip, maxicintura, spalle strutturate e ricami (non ci convince).

Isabella Ferrari strappa più di un consenso con un due pezzi Etro composto da camicia bianca e gonna a fiori con strascico. Voto: 7. Così come Valeria Golino in abito senza spalline firmato Armani. Per lei 7 e mezzo. Impareggiabile, invece, Sandra Milo che travolge tutti sul red carpet esibendo un abito in voile color cipria, con ricami argento e oro e tanto di mantellina.

Sandra non si discute, si ama: senza voto. Tra i look maschili spiccano su tutti quelli di Ghali in un abito asimmetrico targato Dior Man by Kim Jones e quello dell’attore Nicholas Hoult, elegantissimo con tanto di papillon. Voto: 8.