Per l’imminente giorno di San Valentino, tutti desideriamo ricevere un bel mazzo di fiori una scatola di cioccolati, oppure no? Infatti sarebbe meglio ricevere una bella proposta con tanto di anello. Il termine romantico si sposa bene con il termine fashion: fate gioire il vostro cuore e piangere il vostro portafoglio. Ecco qui la lista dei gioielli più romantici da regalare in questo giorno così romantico.

Pandora

Il marchio Pandora fondato nel 1982 a Copenaghen, in Danimarca, dove ha sede l’headquarter del Gruppo, Pandora impiega oltre 27.700 persone in tutto il mondo. La nuova collezione dedicata per il giorno di San Valentino di Pandora che porta il nome di ”Love Edition” celebra l’amore in tutte le sue forme, dal romanticismo puro fino all’amicizia. I gioielli della collezione Pandora per San Valentino 2019 sono realizzati in Argento Sterling 925 e Pandora Shine e vengono rifiniti a mano. Gli anelli Pandora sono il pezzo forte della collezione impreziosita da uno zircone cubico incastonato.

Swarovski

Il marchio Swarovski venne fondato nel 1895 in Austria da Daniel Swarovski e dai suoi partner. Ma quando l’economia del marchio fiorì negli anni d’oro del 1920, Swarovski divenne un grande marchio nel mondo della moda, incrementando la sua fama nel corso degli anni. Tra le icone del mondo fashion Swarovski ha collaborato con Balenciaga, Coco Chanel e Christian Dior. Per la collezione di San Valentino 2019 sono stati realizzati splendidi orecchini in metallo con placcatura rodio, oro rosa e cristalli, ma anche qui il pezzo forte della collezione è l’anello in metallo con placcatura rodio e cristalli, in vero stile Swarovski.

Tiffany&Co

Tiffany&Co è una nota azienda statunitense fondata nel 1837, conosciuto meglio come Tiffany’s, è uno dei marchi più belli di gioielli al mondo e preferito dalle star. La tradizione dei diamanti di Tiffany risale al 1848, quando i giornali di New York incoronano Charles Lewis Tiffany come “The King of diamonds”, grazie all’acquisto dei Gioielli della Corona francese. Per la collezione San Valentino 2019 Tiffany ha realizzato una collezione di anelli forma T, il più prezioso è il Tiffany Setting, disponibile anche in versioni, in platino e diamanti, mentre quello più originale è il Double Modern Heart in oro giallo, personalizzabile con incisione.

Cartier

Il marchio di gioielli Cartier è stato fondato a partire dal 1856 grazie alla principessa Matilde, Nipote dell’Imperatore di Francia Napoleone I, che iniziò ad acquistare alcuni dei preziosi monili della gioielleria. Tra il 1902 ed il 1909, Cartier si espande all’estero, aprendo le sue prime gioiellerie da Londra eNew York e iniziando a trarre ispirazione per le sue collezioni dal mondo orientale, in particolare quello indiano. Ad oggi, il marchio Cartier si trova oltre che a Parigi anche a Londra, New York, Los Angeles, Firenze, Boston, San Francisco, Tokyo, Milano, Roma, Pechino, Shanghai, Venezia e tante altre città sparse in giro per il mondo. Per la collezione San Valentino 2019, Cartier ha realizzato un anello di taglio tondo in oro bianco con un diamante da 4 carati.

Il Diamante Rosa

Il Pink Legacy è un diamante rosa da 18,96 carati, un’autentica rarità, Il diamante è stato messo in vendita dalla casa d’aste Christie’s, ma dicono sia già stato acquistato, per fortuna. Pink Legacy è molto simile a un altro diamante che ha fatto la storia, il Williamson, un diamante rosa trovato nell’omonima miniera in Tanzania nel 1947, poi stato regalato alle nozze della Regina Elisabetta. Una vera rarità che non può essere acquistata da tutti, ma che sicuramente farà felice chi avrà la possibilità di averlo sulla propria mano il giorno di San Valentino.