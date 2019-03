Instagram è sempre più influente e sorprendente. Per una volta non parliamo di influencer di moda: il racconto a puntate che iniziamo oggi sconfina nell’arte e nella cultura, che oggi possono usufruire di questo social per raggiungere territori ancora inesplorati. In Italia è un fenomeno relativamente recente, ma ci sono alcuni giovani fotografi (di moda e non solo) che stanno rivoluzionando il rapporto degli utenti con Instagram, nonostante le molte limitazioni che il social in maggiore crescita ha ancora. Partiamo da cinque di loro, scelti a nostro insindacabile giudizio tra quelli che più ci hanno colpito.

Filippo Serra

Filippo Serra Feeelhypeart l’ho scoperto quasi per caso. Il realismo e la provocazione sono i suoi tratti distintivi, sia che ritragga un volto, sia che catturi con il suo obiettivo il corpo nudo di una donna. Romano, 26 anni, è un abile comunicatore ed ha un seguito di fan su Instagram che cresce a vista d’occhio.

Carlotta Manaigo

Carlotta Manaigo, classe 1980, è nota come fotografa di moda. I suoi scatti, improntati ad un realismo a tratti decadente e all’irriverenza verso gli “standard”, hanno spesso la profondità dell’indagine psicologica. I suoi post su Instagram sfoggiano una rara eleganza formale e non solo per i brand di moda famosi che citano.

Sonia Burzì

Sonia Burzì è una delle fotografe emergenti italiane più brave. Nel maternity e newborn è stata allieva di Ana Brandt, tra le artiste più affermate al mondo in questo genere. Il tratto caratteristico di Sonia è saper abbinare la grande eleganza dei suoi scatti all’intensità dei messaggi che sottendono, il tutto con la cura di una comunicazione ricca e spontanea.

Ilaria Facci

Ilaria Facci è una fotografa atipica, famosa su Instagram per la tecnica degli “autoscatti sbagliati”. “I travel to make artphotography”, dichiara sul suo profilo che vanta oltre 4mila followers. Sono foto pittoriche, intense, ricche di citazioni. E’ quasi impossibile trovare riferimenti, se non nell’irriverenza di uno stile affine alle provocazioni della musica punk.

Pietro paolini

Pietro Paolini è un fotografo 38enne toscano che ama i reportage a sfondo sociale, etno-antropologici. Il suo profilo è un giro del mondo socio-fotografico che spazia dalle carceri ai cantieri edili, dalle strade ai locali, in particolare in Sud America: foto che sembrano uscire tutte da un set cinematografico.