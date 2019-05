In un mondo che è pieno di cuori spezzati e relazioni fallimentari, è bello guardare alle coppie di celebrità che invece la stanno facendo funzionare. Se loro possono avere un rapporto sano e amorevole in mezzo a tutta la loro fama e stili di vita caotici, allora chiunque può. Le pressioni della fama possono facilmente arrivare a loro e influenzare negativamente la loro relazione. Ecco perché è così speciale vedere le coppie di celebrità che sono state insieme per anni e sono tuttora felicemente innamorate.

Ecco le 5 coppie goal del 2019

Blake e Ryan

Blake Lively e Ryan Reynolds sanno di non prendere la vita troppo sul serio, sono amanti e migliori amici. Si sono incontrati nel 2010 sul set del film “Lanterna Verde” mentre erano entrambi impegnati sentimentalmente. Rimasero amici per un po’ per poi innamorarsi durante un doppio appuntamento con persone diverse!

Meghan e Harry

L’ex attrice americana ha incontrato il principe Harry in un appuntamento al buio nel luglio 2016 quando sono stati presentati da un amico comune. Si sono innamorati e ora vivono felicemente a Kensington Palace.

David e Victoria

Cosa succede quando una Spice Girl e un giocatore di calcio del Manchester United si uniscono? Quattro bambini e 19 anni di matrimonio, a quanto pare. David e Victoria Beckham si sono incontrati nel 1997 e stanno insieme da allora.

Ashton e Mila

Si incontrarono per la prima volta sul set di That 70’s Show nel 1998. All’epoca, la Kunis aveva solo 14 anni mentre Kutcher ne aveva 20 anni. Chi l’avrebbe mai detto, la coppia si è sposata nel 2015 e hanno 2 adorabili bambini insieme.

Jada e Will

Jada e Will Smith sono sposati da quasi 20 anni ed affermano di essere su un altro livello nella loro relazione. Invece di dire che sono sposati, si riferiscono l’un l’altro come compagni di vita. Questo è il tipo di amore e sostegno di cui tutti abbiamo bisogno in un partner!

Luxgallery consiglia: Udite udite: Emme, la figlia di Jennifer Lopez, ha 11 anni ed è già una star