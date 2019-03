Andare al primo appuntamento può essere stressante, nessun dubbio, se hai chiesto di uscire alla persona che ti piace lei ha accettato la tua offerta, una cosa è certa, un ristorante è sempre una buona opzione. Quindi, come comportarsi al primo appuntamento al ristorante? Ci sono delle regole d’oro per un appuntamento di successo? Quali cose non dovrebbero mai essere fatte in pubblico di fronte alla persona che ti piace? Se vuoi conoscere le risposte a queste domande, continua a leggere.

1. Mangiare cibo a te familiare

Immagina quanto sarebbe imbarazzante se ordinassi del cibo che non hai mai provato prima. Ad esempio, non ordinare l’aragosta solo perché sembra buona o perché sembra una scelta di classe, è un cibo difficile da mangiare e non puoi lasciarla tutta nel piatto solo perché non sai usare gli utensili che servono per aprirla. Non esitare ad essere te stesso, se la pizza è uno dei tuoi piatti preferiti non tentennare ad ordinarlo.

2. Non parlare e mangiare allo stesso tempo

Non sai quanto sia scortese parlare e mangiare allo stesso tempo. Se i bambini possono mangiare con la bocca chiusa ed essere educati, perché non farlo anche tu? Inoltre, occhio anche a come impugni le posate, soprattutto il coltello, fa sì che non sia come la scena della doccia di Psycho.

3. Sii educato con i camerieri

Conosci quelle persone che si comportano male nei confronti dei camerieri? Sì, lo so, è terribile. Dì sempre “grazie” quando il cameriere serve cibo o bevande, ringrazia anche quando vengono a portare via il posacenere sporco dal tuo tavolo.

4. Distraiti il meno possibile

E’ normale che ti piaccia mangiare e bere, ma non concentrarti solo sul mangiare e metti via il tuo telefono. Sei con la persona che ti interessa, quindi non hai bisogno di controllare i suoi messaggi e qualsiasi altro messaggio può aspettare, no?

5. Il rossetto/il profumo

Che tu sia uomo o donna, usa un rossetto no transfer per evitare oscenità come i calici tatuati dalle tue labbra, che, oltre a rovinare l’estetica della tavola, risultano tra le cose più sgradevoli ad un appuntamento, al pari di non asciugare la bocca prima di bere, lasciando tracce di unto sul bordo del bicchiere, o profumarsi esageratamente. L’olfatto deve poter apprezzare indisturbato l’aroma dei cibi, inoltre a nessuno piace uscire con un arbre magique.

Le 13 caratteristiche che le trentenni cercano in un uomo