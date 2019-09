5 capi essenziali che renderanno perfetto il back to school

Da vere fashion addicted amiamo sfoggiare abiti e accessori del momento e rimanere al passo con la moda. Ovviamente, a scuola dobbiamo porre dei limiti e adattarci al contesto evitando, quindi, outfit fuori dagli schemi, ma non per questo noiosi. L’estate è ormai giunta al termine e il rientro a scuola si fa sempre più vicino. Da amanti della moda, ovviamente, non possiamo non scoprire i must have da non perdere per il back to school. Quali sono i capi e gli accessori più cool del momento che dovremo sfoggiare i primi giorni del nuovo anno scolastico? Dagli zaini alle sneakers total white, alle t-shirt con logo: ecco quali sono i must have per il rientro a scuola! Da vere fashion addicted amiamo sfoggiare abiti e accessori del momento e rimanere al passo con la moda.

#1 jeans a vita alta

Il primo must have in assoluto per il perfetto back to school è sicuramente il jeans a vita alta. Non deve essere necessariamente strappato, l’importante è che sia skinny e perfetto da abbinare a qualsiasi tipo di scarpa. Scopri quali sono i 10 paia di jeans più ambiti questo autunno

#2 T-shirt logo-mania

Senza ombra di dubbio la t-shirt con scritta e con il logo sono di tendenza. Inoltre, sono semplici ma allo stesso tempo super trendy e perfette per la scuola. Chanel propone una combo t-shirt e pinocchietto da URLO!

#3 sneakers e francesine

La scuola richiede un outfit comodo e pratico, motivo per cui le sneakers dovrebbero essere le scarpe privilegiate in questo tipo di contesto. Optiamo per delle scarpe dalla nuance chiara, di tendenza per l’Autunno Inverno, alla moda e facili da abbinare sotto jeans, leggings e tute. Se, però, vogliamo sfoggiare un outfit più elegante e perfetto per la scuola, optiamo per un paio di scarpe modello francesine.

#4 hairstyle

Anche l’acconciatura svolge un ruolo importante: per il back to school sfoggiamo chignon spettinati, coda alta e trecce a spina di pesce. Guarda il canale YouTube per realizzarle tutte 😉

#5 accessori

Non dimentichiamo di indossare gli accessori di tendenza come, ad esempio, il maxi cerchietto o i fermagli con scritta (qui i fermagli più cool). Quest’ultimi sono stati i protagonisti dell’estate e, a quanto pare, hanno già conquistato un posto tra i must dell’autunno! Anche la scelta degli zaini risulterà super semplice: optiamo per i modelli colorati, pratici, a fantasia e da abbinare facilmente a qualsiasi tipo di outfit!