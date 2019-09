10 paia di jeans che ti faranno amare l’autunno nonostante la pioggia

Un buon paio di jeans in denim è assolutamente un indumento essenziale da possedere all’interno del proprio guardaroba. Per intenderci, i jeans sono lassù nell’olimpo con classici come gli stivaletti neri in pelle, la classica tee bianca, il trench coat del tipico colore kaki, elegante e casual allo stesso tempo (scopri come indossarlo questo autunno 2019). Mentre il clima autunnale si avvicina molto lentamente ma inesorabile, molti di noi sono bloccati in una carreggiata a cercare di capire cosa diavolo indossare. Soprattutto per andare a lavoro la mattina, quando il tempo durante il giorno è così instabile, intrappolato in un mix di caldo-freddo-caldo-freddo.

Jeans per tutti i gusti

Ma non temere, perché abbiamo trovato un paio di jeans che potrebbero essere il tuo perfetto paio di transizione. Acquistare jeans può essere complicato. Prima di tutto, ci sono così tanti modelli tra cui scegliere, in giro si trova proprio di tutto. Dai jeans coulotte a vita alta, quelli skinny, a sigaretta, a zampa di elefante, e persino quei mom jeans (bellissimi ed elegantissimi) super sciatti, che sono i preferiti ed i più scattati sui vari set di Instagram. Quindi, prendiamo in considerazione le infinite combinazioni di lunghezza delle gambe e larghezza della vita, che raramente forniscono proporzioni per completare veramente i nostri tipi di corpo.

Ma se tu, come noi, hai mai trovato un paio di jeans che sembrano fatti per te, allora saprai che vale la pena dare il via alla caccia autunnale al denim di qualità. Avanti tutta, abbiamo trovato 19 favolose paia di jeans. Continua a leggere per vestibilità mom classiche, skinny, gemme retrò a gamba larga e alcuni generi più geometrici e spigolosi, a stampa animalier e ricoperti di piume in stile boudoir sull’orlo. Il lavaggio? Via libera a tutte le sfumature che esistono, il denim è assolutamente padrone di questo autunno, quindi librati nell’aria. Ne troverai assolutamente un paio da amare.