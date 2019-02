Bellissime, statuarie, con capelli e trucco sempre perfetti. Stiamo parlando di modelle. Con i riflettori sempre puntati addosso e l’agenda che prevede sedute dal parrucchiere e dal make-up artist prima di ogni sfilata o evento mondano, le regine della passerella testano una gran quantità di prodotti, dalle creme viso alla lacca per capelli.

Nonostante i tantissimi prodotti testati ogni giorno però, ce ne sono alcuni che restano nel cuore e diventano un must-have del beauty case. Andiamo, dunque, a sbirciare nelle pochette da bagno delle donne più belle del mondo, per scoprire quali sono i prodotti dei quali non possono proprio fare a meno.

I Must Have delle modelle: il trucco

Partendo dal prodotto per eccellenza, sembrerebbe proprio che ogni modella abbia almeno un rossetto di Mac, in particolare la colorazione Ruby Woo, un bel rosso intenso né troppo arancione né troppo fuxia.

Dopo le labbra, poi, sono le ciglia, le protagoniste indiscusse di sguardi profondi. Ecco, dunque che Maybelline vince la sfida con i suoi mascara per ciglia super incurvate, presenti in ogni beauty, in compagnia, a volte, del celebre Better Than Sex di Too Faced.

Creato dalla make-up artist Rose-Marie Swift, l’illuminante organico dai toni dorati è perfetto per illuminare il volto. Applicandolo nei punti strategici, garantisce una luce degna di Giselle.

I Must Have delle modelle: skincare

Oltre al trucco, ovviamente, le modelle sono molto attente anche alla propria skincare e ci sono diversi prodotti che proprio non possono mancare nei loro beauty. Come le comuni mortali, anche le celebrities hanno bisogno di curare la propria pelle, idratarla, nutrirla e prevenire le rughe.

Proprio per questo, adorano le maschere viso (e spesso si divertono a postare sui social foto in cui ne stanno facendo uso). In particolare, sembrerebbero tutte pazze per la maschera idratante di Shiseido, tra le preferite di Mariacarla Boscono. Gigi Hadid, invece è innamorata della maschera idratante Hydra Beauty della Chanel e Karlie Kloss non può fare a meno dell’acqua di bellezza della Caudelie.

Per rimuovere il trucco, poi, secondo Malgosia Bela e Anais Mali, niente di meglio dell’acqua micellare inodore della Bioderma, super delicata e adatta anche alle pelli più sensibili.

La pomata Homeoplasmine non solo è immancabile nei beauty case delle modelle, ma anche nelle pochette dei make-up artist, durante le sfilate. Una vera e propria pozione magica per le labbra secche, che grazie a questo prodotto, sono pronte ad accogliere ogni rossetto.

I Must Have delle modelle: capelli e hairstile

Infine, un evergreen, che puoi trovare nel bagno di una top model come in quello di tua nonna (che ne sa una più del diavolo): la lacca L’Oréal Elnett Satin Extra Strong Hold Hair. Capelli sempre perfetti, a prova di catwalk, selfie e vita quotidiana. Che tu debba indossare, davanti a fotografi e influencer, l’ultimo capo d’altamoda o andare a prendere i nipotini a scuola, nessuna ciocca fuori posto potrà rovinarvi l’acconciatura.