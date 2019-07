10 oggetti di lusso che le star adorano

Come si sa bene, la vita da star è davvero piena di vizi molto stravaganti ed eccitanti.

Ci sono degli oggetti a cui i personaggi famosi non possono assolutamente rinunciare. Non ne vogliono proprio fare a meno: sono in grado di pagare qualunque cifra anche per le cose più banali e poco utili. Ci sono degli oggetti che le star reciprocamente si regalano proprio perché sono unici al mondo e rappresentano dei vizi, che solo loro sono in grado di soddisfare. Ma quali sono questi oggetti particolari? Vediamone alcuni.

1 – Vasche per neonati bizzarre

Tra gli oggetti più particolari a cui le star non rinunciano, pare vi siano le vasche per i neonati. Tale moda è stata lanciata da Kelly Rowland quando ha scoperto che Beyoncé aspettava una bambina. Le ha regalato una vaschetta per neonata, completamente piena di Swarovski che le è costata circa cinquemila dollari. Un regalo davvero unico al mondo! Si tratta di un oggetto particolare che è stato realizzato apposta per lei.

2 – Bambole preziose

Un altro oggetto di lusso a cui stare assolutamente non possono rinunciare, sono le bambole da collezione. Sono oggetti unici che a volte arrivano a costare anche fino a 60000 dollari. Davvero la spesa è esorbitante. Gli oggetti da collezione rappresentano infatti delle stravaganze che le star riescono ad accumulare in corso di tutta la loro esistenza grazie alla ricchezza infinita di cui sono giovati.

3 – Aerei privati

Un altro oggetto di lusso a cui non vogliono rinunciare è il loro aereo privato. Un vero e proprio jet privato che tengono per farse il giro del mondo in qualunque momento vogliono. Addirittura nel 2013 Tom Cruise ne ha comprato uno per sua figlia Suri, spendendo ben 7 milioni di dollari. Per il suo settimo compleanno, la bimba aveva avuto questo fantastico regalo. Uno sfizio da superstar!

4 – Idromassaggio

La Jacuzzi rappresenta un altro elemento a cui le star non vogliono assolutamente rinunciare. Ve ne sono alcuni costosissimi che vengono scelti e personalizzati in base alle preferenze. Con cromoterapia o altri trattamenti benefici, l’idromassaggio non manca a casa delle persone famose!

5 – Smartphone personalizzati

Smartphone e tablet personalizzati di lusso sono gli elementi che assolutamente sono preferiti dalle star. Addirittura vi sono star italiane appassionate di casino online che utilizzano questi dispositivi proprio con lo scopo di essere sempre presenti in rete. A volte vengono scelti anche gli smartphone personalizzati creati da linee specifiche che permettono anche alle star di essere sempre connesse sui social.

6 – Auto e fuori serie

Le automobili sono la vera sfida delle star. Marchi come Bmw e Ferrari, sono quelli che vanno per la maggiore. In occasione del sedicesimo compleanno, addirittura il rapper Lil Wayne ne aveva regalato due alla sua figlia di appena 16 anni. Insomma, le automobili generalmente rappresentano oggetti di lusso preferiti dalle Star!

7 – Vestiti di lusso

Anche gli abiti sono il vero cult. Basti pensare al fatto che se ne acquistano di tutti i tipi. Abiti principeschi, da uomo o da donna e completi particolari personalizzati. La spesa supera anche i duecentomila dollari per un singolo completo. Sia gli abiti di scena che non, rappresentano la vera passione per i personaggi famosi.

8 – Accessori

Gli accessori più bizzarri vengono comprati per arredo o per bellezza: da lampade milionarie, a schermi di grandezza cinematografica. Tutto esagerato e senza limiti.

9 – Gioielli

Orologi, collane, ciondoli e orecchini sono assolutamente immancabili nel guardaroba delle star. Alcuni costosissimi e personalizzati, sono degli oggetti di lusso irrinunciabili per chi ama la bella vita e può permettersela.

10 – Moto

Anche le motociclette rappresentano una spesa immancabile per le star. Sono modelli di alta categoria e fascia, da collezione. La Harley-Davidson rappresenta un vero must in questo senso. Tra le moto di lusso più vendute, vi sono alcune davvero molto costose. I modelli d’epoca dal design unico sono i preferiti in tutto il mondo dello spettacolo!