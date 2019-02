Quando ci si innamora, ognuno di noi più o meno consciamente esprime delle preferenze. Mentre pensi a tutto ciò che è in tuo potere per attirare il ragazzo che ti piace, puoi dare un’occhiata a questa lista di caratteristiche che i maschietti proprio non tollerano su una donna.

Arroganza

È bello nutrire fiducia in sé stesse e nelle proprie capacità, ma l’eccessiva sicurezza potrebbe sfogare in arroganza, che se non è condita da una buona dose di auto-ironia è la madre di tutti gli atteggiamenti sbagliati. Se pensate che il mood da femme fatale possa essere una buona strategia, ricredetevi, funziona solo all’inizio, dopodiché i maschietti vorranno qualcuno da coccolare.

Freddezza

Cerca di essere quel tipo di persona che non ha problemi ad intraprendere una conversazione e, soprattutto, a tenerla in piedi. Ai ragazzi piace molto quando ciò accade, perché è un chiaro segnale che ti stai godendo la loro compagnia. Quando siedi in silenzio, non lasciando trasparire nulla, risulti a disagio e semplicemente poco attraente.

Troppo trucco

Indubbiamente il trucco può far risaltare il meglio del tuo viso, ma troppo trucco rischia di togliere la poesia e, soprattutto, gli uomini lo odiano. Non vogliono baciarti e rischiare di assomigliare ad un clown subito dopo, come non vogliono addormentarsi con te che sembri la bella copia di Angelina Jolie, per poi risvegliarsi con a fianco Bruno Vespa. Dunque, viva la sobrietà ed il buon gusto.

Scarsa igiene

Lavati! Sempre. Anche quando sei in tuta, ricordati che una capigliatura sciatta può anche essere presa sottogamba, anzi, suscitare tenerezza e risate, ma i capelli sporchi assolutamente no. E nemmeno la puzza di sudore, o gli abiti macchiati e lo scarso utilizzo di dentifricio e deodorante.

Criticare il tuo ex

E’ una regola non scritta, non si parla degli ex, almeno agli inizi. Oltre a questo, sopra a tutte le grazie di dio, non si deve mai parlarne male. Oltre ad essere una grossissima caduta di stile, non si fa e basta, trovate un qualsiasi altro argomento e sparlatene. Sapete che i pinguini sono necrofili?

Pressing

Per favore dagli un po ‘di spazio. Sì, trovano attraente quando li aduli, li apprezzi e li gratifichi, il loro ego sussulta e ringrazia. Bisogna trovare un equilibrio giusto, per non scadere mai nell’appiccicoso. Quindi, niente chiamate nel bel mezzo della notte o messaggini infiniti su quanto siete state bene al McDonald’s con lui la sera prima.

Bisogno eccessivo d’affetto

Bisogna sempre scindere il padre dal partner, non credo ci sia bisogno di aggiungere altro. Anzi, sì. Piuttosto che attanagliarvi come cozze su uno scoglio, andate a fare shopping.

Acconciature maestose

Corretto se state andando ad un matrimonio, magari il vostro, magari quello dei Reali. Decisamente una mossa azzardata se l’uscita in programma prevede cena e cinema. Oltre a rischiare di venire scambiate per la millefoglie sul menù, dareste fastidio a quelli che devono guardare il film e sono seduti disgraziatamente dietro di voi. Inoltre al cinema vi ritrovereste da sole, perché lui non verrebbe.

Frigidità

Questo è ciò che i ragazzi odiano di più (anche le ragazze). Non vogliono dover elemosinare continuamente di avere rapporti sessuali, soprattutto se la storia è fresca. Non congelatevi, fate come la cioccolata calda, siate predisposte ad accogliere lo zucchero ma anche il peperoncino.

La gatta morta

I ragazzi preferiscono una ragazza indipendente e audace. Ma non audace con tutto il pub. Mettetevelo bene in testa, la gatta morta alla lunga non paga, e non mi riferisco ai drink, mi riferisco al risultato che otterrete mantenendo questo atteggiamento. Sexy ok, profumiera away.

NB: truccati pure quanto vuoi, scherza con tutti e se non te la senti di andarci a letto va bene così. Questo è un articolo per uomini.