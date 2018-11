Zia Restaurant, una cucina moderna a Roma

E’ Zia Restaurant, il ristorante di Antonio Ziantoni, giovane chef di Vicovaro, classe 1986, che dopo quattro anni al fianco dello chef Anthony Genovese ha deciso di aprire un locale tutto suo a Roma.

“Dopo aver collezionato interessanti esperienze da grandi nomi della cucina italiana e internazionale ho sentito il bisogno di esprimermi in un ristorante tutto mio in cui proporre piatti con un’anima netta e chiara, con solide basi, che non si fregino di appellativi ma che vadano a colpire diretti il palato e il cuore”, così si racconta lo chef Antonio Ziantoni



Zia Restaurant è un locale contemporaneo. 11 tavoli, dislocati su più sale che si raccontano in un interior design studiato dall’architetto newyorkese Anton Cristell. Ambienti raffinati, eleganti ma senza eccessi.

Una cucina moderna ma con solide basi. I piatti raccolgono tutte le esperienze ed influenze passate del giovane chef ma si raccontano con proposte essenziali, pulite e comprensibili. Ingredienti e tecniche di cottura tradizionali vengono accostati a idee innovative e divertenti.

In cucina, lo chef Ziantoni è affiancato da Christian Maresca, il pasticcere conosciuto nella cucina di Antony Genovese e che qui al Zia Restaurant cura ogni creazione della pasticceria.

In sala, Ida Proietti, compagna dello chef che con charme ed eleganza coordina ogni aspetto legato all’accoglienza e al benessere dell’ospite.

