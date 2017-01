Zayn Malik per Giuseppe Zanotti, prezzi e disponibilità della collezione di scarpe

L’influenza della sua fidanzata super top si fa sempre più sentire.

Zayn Malik continua la sua ascesa nel fashion system firmando questa volta, una capsule collection con Giuseppe Zanotti.

Il marchio di scarpe made in Italy e il cantante ex One Direction hanno realizzato insieme la collezione in edizione limitata composta da due paia di stivali e due di sneakers in pelle e suede.

Il 23enne fidanzato della splendida Gigi Hadid, nei mesi scorsi aveva annunciato il suo sodalizio con Donatella Versace e la conseguente nascita di Zayn X Versus, capsule collection di abbigliamento uomo e donna, che farà il suo debutto in tutto il mondo all’inizio di maggio 2017.

“Credo fermamente che lo stile derivi dall’osare, dall’essere audaci e non intimoriti di esprimere se stessi”, ha detto il cantante tra i protagonisti della colonna sonora di 50 Sfumature di nero.

“Penso che Giuseppe racconti proprio questo attraverso le sue collezioni ed è quello che provo a fare anche io con la mia musica. Perciò quando si è presentata la possibilità di collaborare con lui, ho pensato: ‘Si, potrebbe funzionare'”.

“Zayn è una vera fashion icon”, spiega Giuseppe Zanotti. “Si esprime per quello che è, non è fake. Esattamente come la sua musica, profondamente espressiva, il suo stile è naturale. Ha un approccio contemporaneo, che unisce un animo cool a una giusta dose di anticonformismo moderno”.

La collezione sarà disponibile dal 28 gennaio in store selezionati e online su giuseppezanottidesign.com. I prezzi per il mercato anglossassone varieranno dai 795 ai 1,295 dollari.