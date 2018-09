Zara lavora con noi: offerte di lavoro 2018 nel mondo dell’abbigliamento, posizioni aperte e come candidarsi (GUIDA COMPLETA)

Zara è un noto marchio di abbigliamento e accessori spagnolo, nato in Galizia ad Arteixo – Coruna, nel nord della Spagna, fondato nel 1975 da Amancio Ortega e la moglie Rosalía Mera. Zara fa parte del Gruppo Inditex, insieme ad altre popolari catene di negozi di moda quali Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Zara Home, Lefties, Tempe e Uterque. Il gruppo è presente in 88 paesi del mondo con una rete di oltre 6.700 punti vendita, ed è attivo anche in Italia dove conta quasi 100 negozi. Gli interessati a lavorare nel settore moda presso il marchio spagnolo possono valutare le posizioni aperte in questo periodo in Italia.

Zara offerte di lavoro 2018: l’iter di selezione

Le selezioni di personale in Zara Abbigliamento sono articolate in diversi step, a partire dalla valutazione di cv caricati online. Le risorse vengono contattate per un colloquio, che può essere individuale o di gruppo. Entro 2 o 3 settimane dall’intervista gli addetti al reclutamento dell’azienda comunicano gli esiti della valutazione, sia in caso negativo che positivo, e nel secondo caso segue poi l’eventuale proposta di lavoro, con contratti variabili in base all’esperienza (stage, tempo determinato o indeterminato).

Zara posizioni aperte, le offerte di lavoro 2018

Tra le posizioni aperte si segnala l’offerta di lavoro come “vice-responsabile e responsabile di negozio” a Marghera, Firenze, Bologna. I candidati ideali hanno un’esperienza minima di 3/5 anni in ruoli analoghi, maturata preferibilmente nel settore moda o retail. Le risorse selezionate gestiranno e coordineranno l’attività quotidiana del punto vendita di riferimento, occupandosi del personale e del raggiungimento degli obiettivi commerciali del negozio, assicurando il rispetto di tutte le prassi amministrative, di sicurezza e protezione. Avranno il compito di verificare che il visual merchandising soddisfi gli standard aziendali, dovranno organizzare e definire gli orari di lavoro dello staff e saranno responsabili delle operazioni di cassa e dell’analisi e realizzazione di tutta la reportistica necessaria alla verifica dell’andamento dell’attività commerciale. I candidati ideali sono laureati, hanno capacità organizzative e gestionali, attitudine positiva, capacità di problem solving, doti di leadership, capacità di lettura e gestione dei KPIs e degli indicatori di performance, ed un’autentica passione per il fashion, e sono disponibili a viaggiare per lavoro e a lavorare a tempo pieno.