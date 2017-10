Zadig e Voltaire scarpe donna: da Parigi e New York, ecco la collezione 2017/2018

Da Parigi a New York, Zadig&Voltaire propone un look cool per una donna sicura che si muove con disinvoltura nella caotica vitalità urbana.

Per la collezione autunno/inverno 2017, le sneaker ideate da Cecilia Bönström, anima creativa della maison francese, sono un vero e proprio must-have da abbinare a maglioni oversize, giacche militari, abiti sottoveste e gli intramontabili accessori in pelle.

Dallo stile unico, le nuove sneaker Zadig & Voltaire hanno colori accesi, stampe camouflage e animalier; proposte nella versione ricamata o borchiata sono rigorosamente realizzate in pelle e manufatte in Italia.