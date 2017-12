Yves Saint Laurent: Vestiaire Des Parfums si arricchisce di tre nuove realizzazioni esclusive

Per celebrare l’eterna unione dello spirito della couture e del mondo del profumo, VESTIAIRE DES PARFUMS di YSL Beauté interpreta gli elementi iconici della Maison con composizioni sensuali, voluttuose, misteriose e del tutto singolari.

In particolare, vengono oggi proposte tre nuove realizzazioni dell’arte dell’alta profumeria che entrano quindi a far parte del VESTIAIRE DES PARFUMS. A modo suo, ognuna esprime il gusto non convenzionale di Saint-Laurent per il mix femminile-maschile. I nomi delle nuove realizzazioni sono:

6 SAINT SULPICE;

24 RUE DE L’UNIVERSITÉ;

37 RUE DE BELLECHASSE.

I profumi sono già disponibili sia nelle Boutique Saint Laurent Paris sia alla Rinascente Milano Duomo e alla Rinascente Roma Tritone. Al fine di creare un’atmosfera haute couture anche a casa, le profumazioni sono anche declinate nell’omonima Candle Edition.