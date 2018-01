Yves Rocher novità febbraio 2018: arriva Grand Rouge Mat

Yves Rocher presenta la novità principale del catalogo di febbraio 2018: arriva il Grand Rouge Mat, rossetto per labbra carnose. Il rossetto mat è sempre più un must have delle donne moderne e chic che desiderano avere un look impeccabile col massimo confort per tutta la giornata.

Il rossetto mat, però, è spesso visto come un prodotto che secca le labbra. Le tecnologie Yves Rocher sono da sempre particolarmente attente a offrire alle donne prodotti di make-up alla moda e ultra performanti nel pieno rispetto della pelle. Ecco quindi che dalla ricerca vegetale Yves Rocher nasce GRAND ROUGE MAT, il rossetto dal colore pieno e ricco di pigmenti, dall’effetto super opaco ad alta coprenza, che, grazie all’azione rigenerante dell’Olio di Camelia, assicura un effetto mat confortevole sulle labbra per tutta la giornata senza seccarle. La sua texture dall’effetto seconda pelle dura inalterata per ben 8 ore.

GRAND ROUGE MAT si inserisce nell’offerta labbra GRAND ROUGE, la gamma labbra dall’azione rigenerante grazie all’Olio di Camelia, composta da GRAND ROUGE, il rossetto tradizionale satinato effetto seconda pelle dall’alta concentrazione di pigmenti che dura inalterato 6 ore; GRAND ROUGE L’ELIXIR, il rossetto liquido mat ultra pigmentato e particolarmente rigenerante che dura inalterato 12 ore; e il nuovo rossetto tradizionale mat super pigmentato di nuovissima generazione.