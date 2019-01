Yolanda Hadid madre delle top model più famose del momento (Gigi Hadid e Bella Hadid), l’11 gennaio ha deciso di postare una foto su Instagram a cui segue una didascalia molto particolare. Yolanda ha deciso di raccontarsi in occasione del suo compleanno. “Basta ai filler e alla chirurgia estetica che mi avevano quasi uccisa”, è la dichiarazione choc che mette scompiglio sui Social.

Yolanda Hadid: la vita inizia dopo i 50 anni

Non solo Yolanda Hadid, ma anche Jennifer Lopez, Naomi Campbell e molte altre ex modelle “over forties” dimostrano di essere ancora più belle di quando avevano 20 anni. Yolanda con il post di denuncia su Instagram ha aperto un dibattito che vede coinvolte il mondo delle donne di tutte le fasce d’età. Su Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae in lingerie davanti allo specchio, ottenendo più di 414,662 mila like. La salute e ricchezza, afferma Yolanda Hadid, vivere in un fisico libero da protesi mammarie, filler e botox. Yolanda cerca di insegnare anche alle figlie Gigi e Bella di avere un rapporto sano con il proprio corpo. Curare il corpo con rimedi naturali sembra essere il segreto per essere perfette anche dopo i 50 anni.

Yolanda Hadid e i regimi per una pelle sana

Negli ultimi mesi, però, sono proliferate sul web immagini che mettevano a confronto il volto di Bella Hadid (la figlia minore), prima e dopo. Scatti che rivelano senza troppi indugi alcune differenze sostanziali nei lineamenti. Nel mirino in particolare il naso, oggi piccolo e con la punta all’insù, e le labbra, che appaiono rimpolpate. Ma Bella nega e Yolanda non può che difenderla e rivelare che in realtà sua figlia si dedica ad una beauty routine molto intensa. Le Hadid amano i prodotti naturali, come il tea tree oil e l’olio di cocco, da aggiungere anche ai frullati per rendere la pelle luminosa. Affermano di fare molte maschere durante i viaggi: in aereo, soprattutto in alta quota, la pelle tende a seccarsi di più. Ecco i regimi di cura della pelle delle modelle più belle del mondo. Ma sarà davvero così? Non resta che provare.