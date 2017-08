Yes Milano 2018, programma: musica, cinema ed eventi per un anno speciale

E’ stato presentato Yes Milano 2018, il ricco programma di musica, cinema, spettacoli, eventi e rassegna che animeranno il capoluogo meneghino per un intero anno. L’evento – stando alle parole del sindaco Beppe Sala – sarà “Tanta roba” e punterà ad offrire “una Milano viva tutto l’anno”.

Si chiama Yes Milano la nuova insegna sotto il quale verranno racchiuse ben 15 settimane tra eventi, spettacoli, musica, cinema e rassegne di vario tipo. A partire dal prossimo novembre – ad esclusione di dicembre che sarà invece dedicato al Natale – ogni mese avrà uno o due eventi a tema che animeranno la città e la renderanno attraente anche per i turisti “fuori stagione”. Si partirà quindi con la Music Week, dal 21 al 26 novembre 2017 per poi proseguire – durante il mese di gennaio – con le Fashion Week.

Le Week e le City – settimane corte – saranno però moltissime: tornerà quindi Book City – festival del libro – ma anche Piano City. Tra gli eventi più attesi sicuramente quelli della Food Week ma anche dell’Art Week e della Design Week. Dal 2 al 4 marzo arriverà invece l’inedita Museo Week che trasformerà la città in un museo a cielo aperto. Il programma completo, comunque, potrà essere consultato sul sito ufficiale dell’iniziativa: www.yesmilano.it.