Yard Restaurant, un angolo di New York a Verona

In Corso Cavour, una delle vie più antiche di Verona, 8 ampie e luminose vetrine vi introducono nel mondo di Yard Restaurant. Un ristorante giovane, easy dal respiro internazionale. Look industriale e di recupero di due ampie sale: da quella più ampia, che si affaccia sulla strada con due tendoni da teatro in ingresso e un grande tavolone “social”; a quella più riservata con tante piccole luci pendenti e un arazzo originale al muro.

Filari di luci che scendono dai soffitti, arredi in ferro e piante arredano il ristorante.

cuore del locale, un originale Airstream americano degli anni ’70 su cui si affaccia l’ampia cucina a vista.

Il ristorante offre una proposta diversificata con spunti internazionali: dal Libano con i falafel alla newyorkese Waldorf con sedano rapa, mela verde e noci in salsa waldorf allo yogurt, dalla noodle soup orientale ai Mac&Cheese, i maccheroncini di pasta all’uovo gratinati al formaggio cheddar con polpa di granchio tartufata, dalla Francia con la Onion&Brie Cheese, zuppa di cipolle con formaggio brie e crostini di pane di grano duro agli States con la 50oz Tomahawk, passando dall’abbinamento Lobster&Chicken (astice, pollo, riso basmati alla curcuma e latte di cocco) al sushi.

Immancabili anche i dolci da tutto il mondo come il Banana Tiramisu o il Caramel Brownie. Le cucine dal mondo si incontrano proprio qui, a Verona, allo Yard Restaurant.

Yard Restaurant è la soluzione ideale per un light lunch, un aperitivo o una vera e propria cena NY style. Un locale dal respiro internazionale dove sentirsi veri “globetrotter”.

