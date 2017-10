Yacht di lusso: Baglietto presenta Sestante, top di gamma presentato da disegnato da Mulder Design

Storico cantiere di La Spezia, Baglietto ha annunciato durante il Monaco Yacht Show 2017 una nuova ed importante collaborazione con uno dei maggiori studi di yacht design internazionale: Mulder Design. Quest’ultimo firma infatti Sestante, il nuovo progetto di 70m, top di gamma della linea T -Line Baglietto.

“Lavorare con grandi designer è un motivo di orgoglio per noi. La collaborazione con Mulder, infatti, segna un traguardo importante per noi perché firma il progetto più grande mai concepito dal cantiere. Uno yacht che persegue la tradizione stilistica del nostro marchio, nel segno dell’innovazione tecnologica che ha sempre contraddistinto la storia di Baglietto” – ha commentato Michele Gavino, CEO Baglietto.

Lo yacht Sestante è nato dall’idea di presentare un progetto che riprendesse la tradizione Baglietto, reinterpretandola però in chiave moderna ed innovativa. Grande attenzione è stata data all’architettura navale e allo studio dello scafo il cui design risponde alle caratteristiche importanti di stabilità, tenuta di mare ed efficienza in tutte le condizioni meteo e alle diverse velocità: l’imbarcazione può essere inoltre dotata anche di motorizzazione ibrida o di motorizzazione diesel-electric. Con quest’ultima, in particolare, Baglietto Sestante – alla velocità di crociera di 12 nodi – raggiunge un’autonomia di oltre 10mila miglia nautiche.

Curato nei minimi dettagli anche il layout degli interni. la cabina dell’armatore include un ponte privato con Jacuzzi. A poppa Baglietto Sestante offre un’ampia beach lounge con bar e sedute che consente di apprezzare al meglio la vicinanza al mare.