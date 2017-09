Yacht di lusso: Azimut presenta i 4 nuovi modelli che amplieranno la flotta

La flotta di Azimut Yachts si arricchisce di quattro nuovi modelli, che verranno lanciati collateralmente ai principali saloni nautici dell’autunno. I modelli che andranno ad ampliare l’offerta Azimut sono, in particolare, Azimut Grande 35METRI, Azimut Grande 27METRI, Azimut S7, e Azimut 60 Fly. Azimut ha in programma un vero e proprio tour mondiale, destinato a portare i nuovi modelli sui più importanti mercati internazionali.

I quattro nuovi modelli che andranno ad arricchire la flotta Azimut Yachts sono firmati da Stefano Righini, che da anni continua ad innovare concept e linee degli yacht Azimut e a renderli famosi in tutto il globo. In particolare, Azimut Grande 35METRI e Azimut Grande 27METRI andranno ad aggiungersi alla Collezione Grande, la più esclusiva del cantiere: entrambi si caratterizzano per l’utilizzo della fibra di carbonio che ha consentito di espandere i volumi a bordo preservando eccellenti livelli di stabilità statica e dinamica.

I nuovi modelli di Azimut Yachts saranno quindi presentati – in anteprima mondiale – al Cannes Yachting Festival dove il cantiere sarà presente con una flotta di 19 yacht. A Cannes, alla tradizionale presenza degli yacht e dello stand a firma di Michele de Lucchi, gli armatori Azimut Grande troveranno una nuova lounge a loro dedicata, in cui riceveranno un’accoglienza e servizi unici all’insegna dello stile Dolce Vita 3.0 di Azimut. Dal 21 al 26 settembre, una flotta di 7 modelli sotto i 72’ – tra cui l’Azimut 60 – rappresenterà il brand al Salone Nautico di Genova. Sul mercato italiano, infatti, Azimut Yachts esporrà al Versilia Rendez-Vous – in programma dal 10 al 13 maggio 2018 – i modelli di dimensione maggiore ai 72 piedi.

La Collezione Grande tornerà poi al Monaco Yacht Show, con il Grande 35METRI insieme al Grande 30METRI: dal 27 al 30 settembre le barche saranno quindi a disposizione di visitatori e professionisti del settore per visite a bordo. Si andrà infine oltreoceano per il Fort Lauderdale International Boat Show dove, dall’1 al 5 novembre, i 4 nuovi modelli saranno presentati in anteprima al mercato americano: anche in questo caso, i clienti Azimut Grande godranno di una nuova lounge con servizi speciali a loro dedicati.