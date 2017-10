X Factor 2017 outfit, Giorgio Armani veste Alessandro Cattelan e Manuel Agnelli

In occasione dell’undicesima edizione del talent show X Factor, in onda a partire da giovedì 26 ottobre fino al 14 dicembre su Sky Uno, Alessandro Cattelan e Manuel Agnelli indosseranno abiti rispettivamente delle collezioni Giorgio Armani ed Emporio Armani della stagione in corso. I due testimonial incarnano ed esprimono aspetti diversi dello stile Armani, in naturale continuità tra passerella, show televisivo e offerta in boutique.

Alessandro Cattelan, presentatore del programma, indosserà abiti della collezione Giorgio Armani autunno-inverno 2017/2018. Il guardaroba è essenziale, con texture e tailoring morbidi e scattanti. Si compone di otto look, uno per ogni puntata, e definisce nel complesso una silhouette sartoriale e dinamica, fatta di giacche dai volumi compatti che disegnano il busto e pantaloni affusolati. A sottolineare l’idea di nuova formalità, quasi tutti i look sono completati da gilet, papillon o cravatta.

Manuel Agnelli, giudice della categoria Gruppi, indosserà invece abiti delle collezioni Emporio Armani autunno-inverno 2017/2018. Il guardaroba è stato pensato per sottolineare la personalità dell’artista, giocando con materiali dal forte aspetto tattile e grafico: velluto, lana e ciniglia dalle fantasie e dai ricami ispirati a grafismi anni Trenta. Sono previsti cambi nel corso delle puntate, e cappelli che completano i look e suggellano l’immagine spontanea ma ricercata tipica di Emporio Armani.