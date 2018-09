Wycon offerte di lavoro 2018: ti piace lavorare nel mondo dei cosmetici? 60 posizioni aperte da non perdere

Wycon è un’azienda italiana che produce e vende prodotti cosmetici. L’azienda è stata fondata nel 2009 da Raffaella Pagano e Gianfranco Satta, imprenditore e distributore della cosmetica. Il marchio ha subito nel 2015, dopo l’ingresso del nuovo direttore marketing Fabio Formisano, un processo di riposizionamento dell’immagine, con nuovo logo e nuovi negozi. Dal 2014 è presente in Belgio, Svizzera e Romania, nel 2015 ha aperto in Grecia, Portogallo e Romania e nel 2016 ha inaugurato quattro nuovi punti vendita in Mongolia, Kosovo, Russia e Cipro. Nel 2018 Wycon conta più di 200 punti vendita, tra l’Italia e l’estero.

Wycon offerte di lavoro 2018: le posizioni aperte in Italia

Wycon alla ricerca di 60 nuovi profili. Il noto brand di cosmesi con sede a Nola, in provincia di Napoli, prosegue l’espansione su tutto il territorio italiano con nuove aperture e ampliamento del personale già esistente. Wycon è alla ricerca di 60 profili professionali da inserire non solo nello staff dei propri punti vendita, ma anche per rafforzare l’organico della sede centrale di Nola.

Wycon offerte di lavoro 2018: quali posizioni aperte?

Ecco tutte le posizioni aperte con Wycon per il 2018 in Italia:

District manager – Campania

Area manager – Toscana ed Emilia-Romagna, Sicilia occidentale

Store Manager – Ascoli Piceno, Napoli, Roma, Campobasso, Pescara, Quarto (NA), Bari, Firenze, Casamassima (BA), Modugno (BA), Salerno, Milano, Palermo

Sales Assistant – Pescara, Parma, Andria, Busnago (MB), Tortona (AL), Ravenna, Pavia, Quarto (NA), Verona, Roma, Riva Del Garda (TN), Cagliari, Formia (LT), Foggia, Firenze, Modugno (BA), Firenze, La Spezia, Salerno, Riccione (RI), Barberino Del Mugello (FI), Casamassima (BA)

Sales Assistant (Stage) – Bologna, Modugno (BA), Milano, Verona

Referente di punto vendita – Teverola (CE)

Coordinatore di punto vendita – Siena

Make up specialist – Napoli

Ecco, invece, le posizioni aperte in sede: