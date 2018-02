World Gin Awards 2018: il Collesi è il miglior Gin italiano

Tra questi, il Gin Collesi ha conquistato appunto il titolo di miglior gin per l’Italia nella categoria “contemporary style” (gin dal profilo organolettico in cui il ginepro è ben riconoscibile insieme ad altri aromi, come note agrumate, speziate o floreali, che nella tradizione sono meno prominenti).

“Quello dei World Gin Awards è un prestigioso riconoscimento internazionale che apporta un’ulteriore conferma della qualità del nostro prodotto” sottolinea Giuseppe Collesi, presidente di Tenute Collesi “E ne siamo ancor più orgogliosi considerando la rapidità con cui è arrivato il premio dal suo lancio, avvenuto nemmeno 2 anni fa”. Distribuito in Italia da D&C (gruppo Eurofood), il Gin Collesi è un gin d’alta gamma e rigorosamente made in Italy, frutto di una lavorazione artigianale che parla di assoluta unicità e di un forte legame con il territorio.

Il Gin Collesi nasce infatti da ingredienti di prima qualità, che l’azienda coltiva nelle sue Tenute (con sede nelle Marche, ad Apecchio, PU)e riceve in dono da un territorio straordinario. L’acqua purissima del Monte Nerone, i migliori orzi e soprattutto le bacche di un pregiato ginepro, tipico dell’Appennino. Oltre a questa pianta particolarmente ricercata, un’altra caratteristica che lo rende iconico è l’abbinamento con le visciole, una dolcissima ciliegia nativa delle Marche che ne rende unico l’aroma, insieme ad altri preziosi botanici: luppolo, rosa selvatica, guscio di noce, e scorze di arancio e di limone italiani. La cura per i dettagli non è solo nella qualità di un prodotto d’eccellenza, ma anche nel design elegante e contemporaneo della bottiglia.

Custode di un’antica sapienza artigianale nella produzione di grappe d’eccellenza, da più di 20 anni, Tenute Collesi è il simbolo di un’autentica tradizione famigliare italiana, fatta di radici, esperienza e creatività. La stessa che oggi si rinnova, fedele al suo passato, ma sempre tesa ad esplorare le nuove vie del gusto.