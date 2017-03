Woody Allen, serie TV Amazon arriva in Italia: ecco “Crisis in six scenes” in attesa del nuovo film

Dopo mesi di attesa, arriva finalmente anche in Italia la serie TV firmata da Woody Allen e trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video: la fiction – suddivisa in sei puntate da 30 minuti ognuna – farà immergere lo spettatore nelle ambientazioni anni ’60.

La firma di Woody Allen è ovunque nella nuova serie TV o, meglio, mini-serie TV in arrivo su Amazon Prime Video: a partire dal prossimo 24 marzo, il colosso dell’e-commerce porterà anche in Italia quella che è stata per molto tempo una delle serie televisive più attese dal pubblico internazionale. Dopo offerte da capogiro, Amazon è riuscito quindi ad aggiudicarsi un Woody Allen protagonista, registra e sceneggiatore della serie TV “Crisis in six scenes”.

Ma cosa aspettarsi da “Crisis in six scenes”, la serie TV Amazon ideata da Woody Allen? Come anticipato, saranno sei episodi ambientati negli anni ’60, nel periodo delle contestazioni contro la guerra in Vietnam. Insieme a Woody Allen, nel cast anche Miley Cyrus, Elaine May e John Magaro. In attesa di vedere il risultato vi riportiamo il commento fatto da Woody Allen in occasione della presentazione ufficiale: l’uomo ha affermato – con la sua solita ironia – che “Crisis in six scenes” è stato un “errore catastrofico” e ha aggiunto “Pensavo che essendo solo 6 mezzore sarebbe stata una passeggiata. Invece ho lavorato duramente come per un film, e anche di più, perché si ricomincia tutte le volte”.