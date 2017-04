Windows 10 Creators Update, uscita e novità: Microsoft pensa ai creativi e ai gamer

E’ arrivato finalmente il giorno per Windows 10 Creators Update, il primo grande major update del sistema operativo Microsoft che verrà distribuito in questo 2017. L’uscita – prevista tra oggi e l’inizio del mese di maggio – porta con sé grandi novità che vanno a definire il carattere dell’ultima versione di Windows. Ma cosa aspettarsi? Ecco tutto quello che dovete sapere prima di aggiornare il vostro PC.

E’ finalmente arrivato il tanto chiacchierato nonché atteso Windows 10 Creators Update. Per chi ancora non lo sapesse, si tratta del primo dei due aggiornamenti sostanziali previsti per il 2017: il secondo prenderà il nome di “Redstone 3” e arriverà in autunno. Ma quali sono le novità in arrivo? Iniziamo col dire che – sebbene la data di lancio sia stata fissata ad oggi – inizieranno a ricevere la nuova versione del sistema operativo i dispositivi più recenti: quelli più datati lo riceveranno invece entro l’inizio del mese di maggio. Nuovo menù, nuove funzionalità e nuove app: è questo il piano di Microsoft per questo nuovo aggiornamento pensato, in particolare, per i creativi digitali e per i gamer.

Entriamo però nello specifico delle novità introdotte da Windows 10 Creators Update, grande aggiornamento dell’ultimo sistema operativo Microsoft. Tra le novità più attese c’è sicuramente Paint 3D, la terza generazione del famosissimo software di grafica che – a partire da quest’oggi – renderà più “pop” la tecnologia del disegno 3D. Una delle feature più importanti è il nuovo Menu Start che punterà a far convergere sempre di più la versione mobile a quella per PC: in particolare, sarà possibile scegliere dalle impostazioni il tipo di icone da visualizzare nonché creare cartelle contenenti app. Migliora inoltre il Centro Notifiche così come Microsoft Edge che, tra le altre cose, diventerà un performante lettore di ebook e renderà anche più semplice la navigazione delle schede. Migliorata anche Cortana e Windows Update: quest’ultimo, in particolare, permetterà download meno pesanti per i futuri aggiornamenti. Gli utilizzatori notturni di Windows 10 ringrazieranno il Creators Update per l’introduzione della Luce Notturna, funzionalità che permette di passare dalla luce blu a quella rossa durante le ore notturne. Infine, ma non per importanza, il Game Mode: questa modalità – rilevata automaticamente dal PC o comunque attivabile manualmente – permette al PC di convogliare tutta la potenza nel gioco così da renderlo più fluido e di migliore giocabilità.