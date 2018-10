William e Kate sarebbero in crisi, il gossip impazza e fa il giro del mondo. Quando nel 2007 William e Kate Middleton si sono lasciati hanno visto altre persone, ma ci sarebbe un ex della duchessa di Cambrige che avrebbe fatto andare su tutte le furie il Principe. La royal couple, amatissima dai sudditi, sembrerebbe aver vissuto un periodo di crisi; genitori dei tre bellissimi bimbi George, Louis e Charlotte, all’apparenza sembrano felici e in totale armonia, ma alcuni retroscena della loro vita privata direbbero il contrario. Pare infatti che ci sia una presenza familiare molto ingombrante che turbi il loro equilibrio matrimoniale.

Il terzo incomodo sarebbe l’attuale moglie del Principe Carlo, Camilla Parker Bowles. A suo dire la bella Kate avrebbe origini troppo umili e per questo non avrebbe mai davvero digerito il suo ingresso nella famiglia reale d’Inghilterra. Le indiscrezioni arrivano da Christopher Andersen, esperto di Royal Family, e autore del libro “Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate, and the Throne”. Alla presunta rivalità tra Kate e Camilla, che risalirebbe ai tempi del fidanzamento della giovane con William durante il periodo universitario, andrebbe ad aggiungersi la presunta ingerenza dell’ex fidanzato della bella Kate. Torna a galla dunque in questi giorni la breve separazione di Kate Middleton e del principe William nel marzo del 2007, i cui veri motivi sono sempre stati un segreto. All’inizio di quella pausa tra i due, Kate aveva 25 anni e andò a stare in Irlanda dove fece anche un periodo di vacanza con la mamma e le amiche, con l’intenzione di lasciare il Regno Unito prima che la notizia della rottura si scoprisse. Gli ex fidanzati in quel periodo frequentarono altre persone e secondo i rumors, il ‘ripiego’ della Middleton era stato un erede di nome Henry Ropner. E a William la cosa non andò affatto giù … A rendere ‘spinosa’ quella situazione il fatto che William una volta sarebbe uscito con l’ex di Ropner poco dopo che si erano lasciati. Il gossip di allora avevano anche riferito che la relazione tra Henry e Kate aveva reso William molto geloso. Probabilmente i due si conoscevano da anni essendo stati compagni di scuola a Eton.