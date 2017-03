William e Kate: prima uscita pubblica dopo la bionda “tra loro”

A pochi giorni dall’uscita su tutti i giornali delle foto del principe William in Svizzera, durante quella che doveva essere una vacanza per soli uomini, in compagnia di una splendida bionda , la coppia reale si è mostrata in pubblico. William e Kate sono apparsi sorridenti e, apparentemente, rilassati.

In occasioni delle celebrazioni per il giorno di San Patrizio a Hounslow, sobborgo a Ovest di Londra dove ha sede la Calvary Barracks, base delle Guardie Irlandesi, la coppia è apparsa serena. La duchessa si è presentata come sempre impeccabile, con cappotto e cappellino verde bottiglia.

Nel pomeriggio la coppia è volata a Parigi, per un’altra visita ufficiale presso l’Eliseo dal presidente Hollande. Si tratta della prima visita ufficiale di William nella capitale francese dopo la morte della madre Diana nel 1997. Sono in programma anche degli incontri con i sopravvissuti agli attacchi terroristici al Bataclan e sul Lungomare di Nizza.