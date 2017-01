William d’Inghilterra consola una bimba orfana “Anche io ho perso la mamma”

Durante un impegno ufficiale – il primo di quest’anno per il principe William e consorte – è uscita la parte più umana e tenera del Duca di Cambridge. In visita presso il Child Bereavement di Stratford, associazione che supporta le famiglie che devono affrontare la perdita di una persona cara non ha mancato di pensare agli orfani.

Quando lui stesso ha perso la madre era un giovane adolescente, quel dolore non si è mai addormentato del tutto, al punto che William si è mostrato molto empatico con una piccola bimba orfana di soli 9 anni, alla quale ha detto “Ho perso la mia mamma quando avevo 15 anni, mio fratello 12, anche noi eravamo molto giovani. Parli mai del tuo papà? È importante, molto importante parlarne”.

Per William i dolori peggiori, però paiono essere alle spalle. Pare infatti che le forme sempre più arrotondate di Kate non facciano che confermare la voce che ormai gira da qualche mese: pare proprio che la Duchessa aspetti un bambino, il terzo. Si attende soltanto la conferma reale.