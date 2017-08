Wiki Loves Monuments: al via il concorso fotografico più grande al mondo

Al via l’1 settembre Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico digitale al mondo a cui sarà possibile partecipare sino al 30 settembre 2017. Per l’occasione, nelle regioni italiane verranno organizzate delle wiki-gite, giornate a passeggio per le città finalizzate a dare possibilità ai partecipanti di prendere in mano la macchina fotografica o il proprio telefono per immortalare le bellezze italiane da candidare al concorso.

Collateralmente al progetto nazionale – il cui calendario è consultabile sulla pagina dedicata – in Emilia Romagna, grazie alla collaborazione tra APT e Mibact, fotografi amatori e professionisti avranno anche modo di concorrere anche al premio regionale “Occhio digitale sul Polo Museale dell’Emilia Romagna”. “Il contest intende valorizzare

capitali culturali di grandissimo valore resi straordinariamente accessibili per l’occasione per amplificarne la popolarità. Cittadini e turisti che intendano contribuire a documentare e diffondere in rete il patrimonio artistico-culturale della regione potranno farlo iscrivendosi alla prima passeggiata fotografica, gratuita, in programma domenica 3 settembre a Bologna” si legge in una nota ufficiale.

Il tour – collaterale sia al concorso Wiki Loves Monuments che a quello regionale – si snoderà per alcuni dei luoghi più belli di Bologna, partendo da Palazzo Pepoli Campogrande, dimora seicentesca della famiglia Pepoli che ospita la sede distaccata della Pinacoteca Nazionale: i partecipanti avranno quindi l’opportunità di scoprire il piano nobile gestito dal Polo Museale dell’Emilia Romagna con le sue sale splendidamente affrescate dai principali protagonisti della grande decorazione bolognese tra la seconda metà del Seicento e gli inizi del Settecento, oltre ad alcuni dipinti della quadreria Zambeccari. Il tour è completamente gratuito ma, essendo a partecipazione limitata, è necessario iscriversi dalla pagina dedicata. Nel mese di settembre, come visibile nel calendario precedentemente elencato, fotografi e amatori avranno modo anche di visitare altri luoghi indimenticabili della regione.