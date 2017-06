Wide Photo Fest 2017 Milano: in Piazza Gae Aulenti il mondo della fotografia a 360°

In occasione della Milano PhotoWeek, AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging promuovono il Wide Photo Fest 2017. Allestito in Piazza Gae Aulenti, l’evento è realizzato grazie al contributo di partner d’eccellenza del mondo Imaging – ASUS, CANON, MANFROTTO, NIKON, OLYMPUS, POLAROID, EPSON, ADOBE STOCK, WACOM, ASCOFOTO e CNA – ed è rivolto a chi desidera partecipare a un’esperienza coinvolgente, interattiva ed emozionante per vivere il mondo della fotografia a 360°.

Lo storico Photoshow si rivoluziona e, nell’innovativo scenario della Piazza Gae Aulenti, diventa il Wide Photo Fest 2017, un evento che punta a far vivere ai visitatori il mondo della fotografia “a tutto tondo”. Oltre ad arricchirsi di contenuti, infatti, l’appuntamento meneghino moltiplica il suo target, trasformandosi in un festival ricco di appuntamenti nonché aperto alla città, alle famiglie, alla musica, allo spettacolo, si rinnova nel programma e nel palinsesto. La sua inquadratura si allarga e diventa WIDE, per accogliere il pubblico più ampio. “Siamo di fronte a una trasformazione epocale che interagisce profondamente con tutto il mondo dell’imaging. Anche il nostro Paese è caratterizzato da una nuova rivoluzione legata al ruolo della fotografia e pervasa da un utilizzo sempre più friendly e social della comunicazione per immagini, che consentono un’espressione immediata, spontanea, estremamente rapida e istintiva e capace di cogliere attimi della nostra vita, costituendo un nuovo linguaggio diretto e senza filtri” ha affermato Giovanni Augusti, Presidente di AIF.

Durante Wide Photo Fest 2017 – che si terrà dal 9 all’11 giugno 2017 – oltre che partecipare ai numerosi incontri di “training” tenuti da professionisti, sarà possibile provare le ultime tecnologie messe a disposizione da alcuni marchi, oppure divertirsi a personalizzare le proprie foto, o ancora seguire i consigli dei trainer nelle postazioni messe a disposizione all’ora del tramonto e nella “Notte della Fotografia”.