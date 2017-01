Who’s Next e Premiere Classe 2017, date, programma, novità e tendenze

Mentre sono in corso le fashion week dedicate alle anticipazioni della moda uomo per l’autunno inverno 2017-2018, a Parigi le sfilate iniziano oggi per concludersi domenica giornata d’apertura della manifestazione dedicata all’Haute Couture, ecco che la Ville Lumière è pronta ad accendere i riflettori anche su due importantissime fiere di settore.

Dal 20 al 23 gennaio 2017, infatti, Porte De Versailles ospiterà le tendenze per il prossimo inverno 2017 protagoniste della 47esima edizione di Who’s Next, esposizione dedicata alla moda internazionale e Premiere Classe, salone riservato ai brand di accessori, edizione in cui l’Italia avrà un ruolo di primo piano, richiamando oltre 50.000 visitatori tra cui i buyer più rinomati a livello mondiale.

A fare da fil rouge all’edizione di gennaio 2017 di Who’s Next e Premiere Classe #GIRLSQUAD, un tema sociale di grande attualità, guardando alla moda del domani attraverso coloro che la stanno facendo: donne impegnate, attive, unite, ispirate che si uniscono per esprimere il meglio di se stesse.

Tra le novità della prossima edizione di Who’s Next e Premiere Classe 2017 troviamo anche la partnership tra Who’s Next e Citadium Caumartin volta ad offrire l’opportunità a 15 giovani brand urban francesi di presentare le proprie collezioni per la prima volta a un salone di rilevanza internazionale.

Nuova anche la disposizione degli spazi pensata per rendere più fluida e istintiva la circolazione dei visitatori tra Who’s Next e Premiere Classe, consacrando così quest’ultima come cuore vibrante e pieno di nuovi contenuti in

grado di intrattenere al meglio i buyer.

“Il concept di Premiere Classe è unico, infatti è la sola esposizione a livello mondiale dedicata completamente al mondo degli accessori – ha commentato Sylvie Pourrat, Direttrice di Premiere Classe. – Il fatto che si tenga ogni anno in concomitanza con Who’s Next, consente agli espositori di beneficiare della presenza dei migliori buyer internazionali del mondo degli accessori, ma anche di tutti i buyer moda interessati al mondo ready-to-wear che intendono completare la loro offerta con scarpe, borse, gioielli e oggetti di design, al fine di proporre un’offerta sempre più trasversale in linea con i nuovi comportamenti di consumo”.

Esplorando brevemente i trend per l’inverno 2017 principali che verranno presentatati Who’s Next e Premiere Classe 2017 andiamo dai tessuti riciclati ai gioielli passando per l’eco-pelliccia passando per la riscoperta di lavorazioni tradizionali e molto altro ancora.

Who’s Next e Premiere Classe 2017

20-23 gennaio 2017, Paris Porte de Versailles

www.whosnext-tradeshow.com

www.premiere-classe.com