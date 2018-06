White Street Market 2018 a Milano: G-Shock protagonista, ecco le novità

La prima edizione di WSM, a Milano dal 16 al 18 giugno, rappresenta il primo festival dedicato ai marchi di ricerca nel mondo dello streetwear e street fashion, un evento gratuito e aperto al pubblico dalla marcata impronta culturale, grazie ad eventi e talk di spessore internazionale. G-Shock sceglie il contesto e la piattaforma di WSM per introdurre i modelli focus della stagione 2018. Tutti i numeri hanno un significato e il 5000 è un numero simbolico per G-SHOCK. Nell’anno del 35° anniversario, G-SHOCK rilancia due classici intramontabili, la cui cassa quadrata scandisce l’origine del Brand: l’iconico DW-5600, e il GMW-B5000, evoluzione Full Metal del modello, di cui recupera il design in un’inedita struttura in acciaio.

Sono passati ben 35 anni dal primo modello di G-SHOCK, nato nei primi anni Ottanta dai tentativi dell’ingegnere Kikuo Ibe di dar vita ad un orologio indistruttibile. Oggi l’evoluzione è continua e senza sosta, lo spirito di sfida si è fortificato e i limiti si sono affievoliti, permettendo al marchio giapponese di raggiungere nuovi traguardi, come la release del GMW-B5000D-1 Full Metal, in acciaio inox, vetro zaffiro e tecnologia Bluetooth®, e la creazione dell’esclusivo modello realizzato in collaborazione con PORTER.

L’iconica cassa originale dal 1983, quadrata e minimal, concretizza il DNA e la storia di G-SHOCK. Un orologio che ha sancito l’inizio di un’era e che, in questa rivisitazione, è capace di conquistare il pubblico degli appassionati, grazie al suo design leggendario e all’innovazione frutto degli sforzi instancabili del suo team di sviluppo. Lo stile eighties e il design vintage, unito all’innovazione e al know-how del brand, completano l’identikit del nuovo orologio, riportando in voga un vero mito del passato – old-style ma con uno sguardo al futuro – nella nuova rivisitazione con display negativo, il modello DW-5600BB.