White Milano 2017: date, programma ed eventi della nuova edizione collaterale alla Fashion Week

Torna l’appuntamento con White Milano, la manifestazione, dedicata al womenswear e agli accessori,

in partnership con Confartigianato Imprese e patrocinata dal Comune di Milano. Quella che sta per aprirsi è stata presentata come un’edizione speciale che anticipa di pochi giorni la Fashion Week.

Si terrà dal 22 al 25 settembre prossimo la nuova edizione di White Milano, manifestazione dedicata al fashion che quest’anno – grazie anche alla partecipazione al progetto voluto dal Mise, Ministero dello Sviluppo Economico – proporrà un’edizione del tutto speciale grazie all’opening di due nuove location nel Tortona Fashion District ovvero il nuovo spazio per eventi e progetti speciali all’interno di Camera Italiana Buyer Moda e un hub di fianco al Superstudiopiù (Tortona 31/Archiproducts). Ma non è tutto: l’edizione di White Milano che sta per aprirsi porterà nel capoluogo lombardo anche 532 espositori, uno Special Designer come Efisio Rocco Marras che presenterà l’installazione con I’M Isola Marras e un grande evento aperto al pubblico di Milano ovvero l’Urban Catwalk di SSHEENA.

“Lo sviluppo e la continua crescita di WHITE, in questi anni, dimostra come la collaborazione con il Comune di Milano abbia permesso di valorizzare la creatività di tanti talentuosi stilisti, che qui possono presentarsi al mondo sperimentando nuovi linguaggi espressivi che si tramutano in opportunità di mercato e di stile” ha commentato l’Assessore alla Moda e Design del Comune di Milano, Cristina Tajani.