WhatsApp Business account e download: come funziona l’app pensata per le aziende

WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in Italia, si rinnova proponendo anche una versione pensata per le aziende. WhatsApp Business – questo il nome – nasce con l’idea di rendere più facile la comunicazione con i propri clienti anche se, stando ad alcune indiscrezioni, sembra chiaro come l’app di proprietà di Zuckerberg punti prepotentemente a diventare una costante per gli e-commerce.

“Sappiamo che le aziende hanno esigenze diverse. Ad esempio, vogliono avere una presenza ufficiale, un profilo verificato, in modo che un utente possa facilmente distinguere il loro account da quello di un singolo individuo, e necessitano di un modo più semplice di rispondere ai messaggi che ricevono. Stiamo costruendo e testando nuovi strumenti, tramite l’applicazione WhatsApp Business, gratuita e per piccole attività, e tramite una soluzione enterprise per aziende di maggiori dimensioni che operano su larga scala con una base clienti globale, quali compagnie aeree, siti di e-commerce e banche. Queste aziende potranno usare le nostre soluzioni per inviare ai loro clienti notifiche utili, come ad esempio gli orari di un volo, conferme di avvenuta consegna, o altri aggiornamenti” – si legge nel post ufficiale con cui WhatsApp annuncia il lancio di WhatsApp Business.

Ma come funzionerà l’account e il download di WhatsApp Business? Così come per la versione classica, anche questa versione sarà scaricabile semplicemente dal Play Store: sebbene attualmente non sia ancora disponibile, l’app è già alla prova dei primi beta tester. La versione standard di WhatsApp Business sarà completamente gratuita ma verrà lanciata anche una versione “Enterprise”, pensata quindi per le aziende di grandi dimensioni. Entrambe – la prima gratuita e la seconda a pagamento – verranno arricchite anche con WhatsApp Payments e sarà possibile usarle anche con un numero di rete fissa.