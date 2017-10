Weekend Halloween 2017: idee di viaggio dell’ultima ora (FOTO)

Weekend Halloween 2017, quali idee di viaggio dell’ultima ora per trascorrere un fine settimana all’insegna della paura? Ecco le destinazioni da non perdere…

Palermo e le ottomila mummie del cimitero del Convento dei Cappuccini

Pochi sanno che il capoluogo siculo è la sede di uno dei cimiteri più impressionanti d’Italia. Realizzato a partire della metà del XIX secolo quando le nuove disposizioni sanitarie vietavano le sepolture nelle chiese e nelle catacombe, il cimitero del Convento dei Cappuccini ospita al suo interno 8.000 corpi mummificati. Le salme sono vestite di tutto punto e appartengono a nobili, borghesi e rappresentanti del clero, dal 1500 fino alla fine del XIX sec.. Un patrimonio culturale unico nel suo genere che in tanti secoli di storia ha attirato e affascinato curiosi da tutto il mondo, tra cui moltissimi intellettuali, poeti e scrittori come Alexandre Dumas, Mario Praz, Guy de Maupassant e Carlo Levi. Ci si può concedere poi una passeggiata lungo il Cassaro, la via più antica di Palermo in cui rifulgono gli splendori del barocco siciliano, mangiare una granita rigorosamente accompagnata da una brioche in riva alla baia di Mondello o intraprendere un tour alla scoperta dei bellissimi palazzi di influenza araba, disseminati per la città.

Edimburgo e la festa celtica di Samhuinn

Centinaia di fiaccole accese e cullate dal vento illuminano le suggestive e storiche stradine della Old City, che per l’occasione diventa teatro di antichi rituali celtici, mentre il ritmo cadenzato delle percussioni detta il passo della folla che si raccoglie per festeggiare il Samhuinn, una delle più antiche feste celtiche. Tutta la città si riunisce in due processioni che confluiscono verso Cattedrale di Edimburgo e in cui si confondono scheletri e animali mitologici: un gruppo a simboleggiare il buio, vestito di scuro, e un altro a indicare la luce, vestito di azzurro e verde brillante, mentre a Carlton Hill viene acceso un gigantesco falò intorno al quale danzano migliaia di persone. È la notte in cui non esiste confine tra realtà e fantasia, tra regno dei vivi e aldilà, mentre la città riscopre antichi miti e radici millenarie. Chi si decidesse di fermarsi in città può dedicare del tempo alla scoperta del Royal Mile, la strada più antica di Edimburgo fino a raggiungere la Holyrood House, una delle residenze reali ancora oggi in uso, o trascorrere una giornata immersa nel verde delle colline scozzesi alla scoperta del Loch Lomond, poco fuori città.

Dublino, alle radici del culto di Halloween

L’Irlanda, Dublino in particolare, è la terra che ha dato i natali ad Halloween così come la conosciamo e la meta prediletta per sperimentare il vero spirito della festa, nonché il periodo migliore per visitare la città, quando vicoli, castelli e boschi si popolano di zucche e lanterne per tenere lontano presenze maligne come la banshee, uno spiritello dalle sembianze di giovane donna che può trasformarsi in una crudele strega. Dublino, considerata la città più infestata del mondo, è il luogo ideale dove scoprire le origini di questa festa, tra racconti fantastici e riti pagani e dove conoscere la vera storia di Jack O’Lantern, il fabbro irlandese che ingannò il diavolo a cui sono ispirate le zucche decorate. Tanti i tour e le camminate a tema tra castelli abitati da fantasmi, primo tra tutti il Dublin Ghost Bus tour in cui una guida vi porterà a bordo di un autobus molto speciale alla scoperta di una Dublino ricca di leggende e miti da brivido, fino alle origini del mito di Dracula. Chi desiderasse una pausa da spettri e fantasmi può visitare la bellissima St. Patrick’s Cathedral con le sue vetrate istoriate e la Lady Chapel, fare due passi nel bellissimo polmone verde della città, il St Stephen’s Green, o visitare il Trinity College che custodisce una delle più belle biblioteche d’Europa.

Città del Messico e El Dias de los Muertos

I primi di novembre cade la festività dei morti di origine azteche che ogni anno cambia il volto di Città del Messico: el Dia de los Muertos, la coloratissima festa che celebra la morte, così antica e spettacolare che nel 2003 è stata dichiarata Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dall’Unesco. Nei giorni precedenti l’inizio del mese gli altari si riempiono di offerte e cibo mentre per le strade impazza una vera e propria festa continua fatta di ogni genere di leccornie, bevande e musica. Nei giorni della celebrazione le strade si riempiono di bambini e adulti travestiti da calacas, gli scheletri variopinti danzanti delle parate che invadono la città mentre le tombe vengono dipinte a tinte sgargianti e nei cimiteri si tengono concerti. È una festa che celebra la forza dirompente della vita nelle sue manifestazioni più gioiose proprio quando i morti tornano sulla terra per venire a trovare i loro cari e ad accoglierli trovano un vivacissimo benvenuto. Per vivere lo spirito più autentico della città si può inoltre visitare la Plaza della Costitución, detta Zócalo, da cui partono le strade principali della capitale messicana e su cui si affaccia la Catedral Metropolitana costruita sulle antiche vestigia di un tempio azteco, il Teplo Mayor. Qualche isolato più in là si trova Plaza Garibaldi, ritrovo dei mariachi, caratteristici musicisti che si possono affittare per una festa in pieno stile messicano. Da vedere anche il quartiere elegante di Colonia Roma e una visita a Casa Azul, la famosa casa-museo di Frida Khalo.

New Orleans, la magia del bayou e dei rituali vodoo

Il bayou con le sue misteriose paludi e i rituali voodoo sono gli ingredienti perfetti per un’atmosfera da brivido se vi trovate a New Orleans per la notte di Ognissanti. La città sorge in prossimità del delta del Mississippi, nelle cui bellissime paludi infestate da coccodrilli vengono organizzati gli swamps, le navigazioni a bordo dei tipici air boat, mentre la città si anima con parate e travestimenti spettacolari, secondi per maestosità solo ai festeggiamenti del Mardi Gras. Scheletri, streghe e spiriti si riversano nelle strade tra le quali si aggirano curiosi e turisti, mentre tra le case più antiche del centro città e tra i palazzi del French Quarter, il cuore storico di New Orleans, vengono organizzati tour alla scoperta di luoghi infestati da spiriti. Per chi volesse scoprire uno degli aspetti culturali più caratteristici della città, la cultura vodoo, il culto pagano originario di alcune tribù africane, può visitare i numerosi negozi in città e al St. Louis Cemetery rendere omaggio alla tomba di Marie Laveau, Voodoo Queen del XIX secolo, resa famosa per i riti praticati in pubblico oppure recarsi al New Orleans Voodoo Historic Museum. Ma New Orleans offre anche moltissime altre attrattive per chi decidesse di passare qualche giorno in città per scoprire le origini del Jazz a cui questa città dà i natali, come perdersi nel bellissimo Garden District tra alberi di magnolia e palazzi storici, visitare l’Arts District con le sue gallerie d’arte e ristoranti alla moda o prendersi una pausa al City Park, un polmone verde di 1300 ettari nel cuore della città dove si trova un bayou naturale.