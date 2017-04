Wedding designer italiano per la cena di gala di Donald e Melania Trump al G7 di Taormina

Ad occuparsi di allestire adeguatamente la cena di gala in occasione del G7 che si terrà a Taormina il 26 e 27 maggio, in cui ospiti di punta saranno Donald e Melania Trump, sarà il wedding designer e specialista di scenografie per eventi Luca Melilli.

Il trentanovenne siciliano è considerato dalla rivista Brides Magazine fra i 50 migliori wedding planner del mondo, lavoro che svolge con la sua ‘Panta Rhei‘, da lui fondata e diretta da dieci anni. Melilli non è nuovo a commesse prestigiose di extra lusso, si era occupato lui di un evento organizzato dal fondatore di Microsoft Bill Gates nella Valle dei Templi ad Agrigento o delle cene di gala del Taormina Film Festival per star internazionali del cinema. La richiesta di allestire la cena dei Trump gli è arrivata via mail qualche settimana fa.

“Quando ho ricevuto la mail l’ho riletta più volte, perché quasi non mi sembrava vero“. Quando gli si chiede qualche anticipazione su come intende allestire l’evento ecco la risposta: “È ancora presto per definire i particolari ma abbiamo già alcune indicazioni da seguire e idee da mettere a frutto. Le serate saranno due. Nella prima pensiamo a un tema siciliano che faccia sentire agli ospiti il calore della nostra terra. Potremo scegliere un allestimento con richiami al folklore, ai colori mediterranei, ai fiori e profumi tipici della sicilianità oppure uno più classico, sobrio ed elegante, che evochi suggestioni ‘gattopardiane’. La seconda serata sarà assolutamente di gala. Utilizzeremo sempre fiori freschi“.

Foto Luca Melilli account ufficiale twitter