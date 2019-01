We Make Up, la novità in cosmesi direttamente da Cremona, da prodotti 100%naturali e non tesati sugli animali. Il rossetto Ever è pezzo forte della collezione, dai colori neutri a colori accesi, matte e gloss, che aderiscono perfettamente alle labbra. Ma non finisce qui, l’ombretto e la matita dai colori particolari spettacolare come Hamlet Green. We Make Up sceglie di sponsorizzare i suoi prodotti attraverso i social con la collaborazione di una nota Youtuber italiana, Cami Hawke.

Come riconoscere Cruelty free: We make up

Dal marzo 2013 i test cosmetici su animali e la vendita di prodotti cosmetici e per l’igiene personale testati su animali sono vietati in Europa. We Make Up ha deciso di prendere parte attivamente all’iniziativa sui prodotti naturali e di specificare sul proprio sito e sui prodotti tutto ciò che viene utilizzato per realizzarli. Le confezioni dei prodotti di tutte le aziende che aderiscono allo Standard Internazionale Stop ai test su animali riportano la dicitura “Stop ai test su animali”, controllato da ICEA per LAV. Facile da riconoscere anche il logo collegato, che raffigura un coniglio fra due stelle e indica proprio l’assenza di componenti testati sugli animali o derivanti dall’uccisione di animali. Altrettanto importante è il marchio “Vegan ok” che indica l’assenza di elementi di derivazione animale , ma anche la garanzia che il prodotto e i suoi ingredienti non siano stati testati su animali. We Make Up rispetta e fa risaltare la naturalità in tutto.

Cami Hawke e le sfumature di We Make up

Cami Hawke, con le sue lentiggini e la sua risata coivolgente, rappresenta l’influencer/youtuber più originale e spiritosa che il mondo dei social italiani esprime in questo momento. Capelli lunghi rossi e un viso angelico, una bellezza tutta acqua e sapone che lo schermo ha solo saputo mettere in risalto ancora di più. Il mondo dei Social e non solo la ama, molti marchi di cosmesi, come in questo caso We Make up hanno deciso di ingaggiarla per una campagna pubblicitaria. Un inno alla bellezza e ai prodotti naturali che hanno fatto sì, grazie a lei, che il marchio sia diventato uno dei più venduti in Italia. Non solo Cami Hawke, ma anche lo youtuber Gordon, è stato scelto per sponsorizzare i prodotti We Make Up. Il marchio attualmente è disponibile solo online, ma chissà con il successo di adesso se potremo vederlo in vendita nei negozi.