Wanda Nara video hot su Instagram: ci risiamo, la signora Icardi torna a far parlare di sé e a dare spettacolo sui social. Poche ore fa la bionda e conturbante argentina ha pubblicato un video da migliaia di visualizzazioni dove si mostra sexy e seminuda sotto il piumone. Stesa sul letto a pancia in giù Wanda assume una posizione hot mostrando al cellulare il lato B in perizoma. Curve esplosive in bella mostra e viso alterato dall’app che la trasforma in sexy gatta con gli occhi languidi. Inevitabili i commenti dei follower, che in totale superano i quattro milioni.

Dopo una prima sequenza in cui on primo piano si vedono i suoi occhioni, il muso e i baffi virtuali tipici di Instagram, Wanda in versione gattona fa impazzire il web. Insomma, la 32enne argentina, egocentrica come poche, è ben consapevole della sua bellezza e sensualità, e non perde occasione per esibirla sui social e, chissà, magari fare ingelosire il suo maritino bomber dell’Inter. “Cuando ves al chico que te gusta”, ha scritto in un post su Instagram, che tradotto in italiano significa: “Quando vedi il ragazzo che ti piace”. Questo il messaggio che accompagna una immagine tratta dalla puntata di Tiki Taka pubblicato su Instagram da Wanda Nara. A chi si riferiva?

Tanti i complimenti per lei ma anche le critiche. Wanda Nara è un personaggio che divide: “Sei una bella donna ma un po’ più di riservatezza visto che sei mamma di quattro figli e ultimamente protagonista di una trasmissione televisiva. Eviterei queste cose…non è molto professionale secondo me”, le fa notare qualcuno tra i commenti al video hot. La sexy moglie e procuratrice del capitano dell’Inter Mauro Icardi ha esordito in Italia in veste di opinionista sportiva nel talk show sportivo di Italia 1, Tiki Taka, che si sta confermando di settimana in settimana come il più seguito e chiacchierato in Italia ed è ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio e non solo.