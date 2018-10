Wanda Nara e Mauro Icardi gossip: belli, ricchi, famosi e ‘soci’. La coppia – sempre più social – è molto affiatata e la sexy conduttrice argentina non manca di deliziare i follower su Instagram con scatti più che bollenti in cui mette in mostra le sue curve conturbanti. Wanda Nara ci sa fare anche sul lavoro, è lei infatti – oltre che moglie e madre premurosa – la manager e procuratrice sportiva del marito Mauro Icardi, goleador dell’Inter, di cui cura gli interessi, assicurandogli continui rinnovi di contratto con l’Inter con compensi che tendono a lievitare, anno dopo anno.

I due si erano conosciuti dopo la fine della storia d’amore tra Wanda e un altro calciatore, come lei argentino, Maxi Lopez. Tra loro è stata subito passione travolgente, nozze repentina e due figli, bellissimi. Isabella Icardi è quinta figlia della Nara e seconda avuta da Icardi. Tra un impegno casalingo, di mamma a moglie, e di procuratrice del marito calciatore, la bella Wanda trova del tempo anche per interagire con i suoi fan. Tanto per fare un esempio, basti osservare l’ultimo scatto che la affascinante 31enne ha pubblicato sul su account Instagram: la showgirl mentre indossa un costume durante un backstage di un set fotografico. I fan vedendo questo scatto sono andati in visibilio ed hanno apprezzato non poco il fisico esplosivo della bionda argentina. Il costume nero è molto sgambato e Wanda mostra tutta la bellezza delle gambe e dei fianchi prorompenti.

Marca Nike in bella vista, la showgirl fa un selfie allo specchio e la posizione assunta per lo scatto è più che sexy. Non è la prima volta che l’argentina sfoggia mise sexy e provocanti: Wanda Nara non fa certo mistero di essere esibizionista ed eccentrica e di cercare i complimenti dei suoi ammiratori. E Icardi è contento di avere una moglie così bella. Nessun tipo di gelosia, stando all’apparenza, anche se alcuni ammiratori della moglie a volte sui social si lasciano andare a dei commenti a dir poco spinti … Insomma, dinnanzi a questo stacco di coscia non si sono certo risparmiati in apprezzamenti ‘coloriti’…!