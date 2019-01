Wanda Nara torna più esplosiva che mai negli studi di registrazione di Tiki Taka, il programma Mediaset dedicato al calcio e condotto da Pierluigi Pardo, durante la puntata televisiva andata in onda domenica scorsa, 20 gennaio 2019. Così, in concomitanza con il ritorno della Serie A sui campi da gioco la bella soubrette argentina decide di condividere con i migliaia di follower su Instagram alcuni frangenti del backstage: le curve certo non mancano, perché nasconderle?

La moglie, nonché procuratrice, di Mauro Icardi sa come agitare le folle e sa anche come utilizzare al massimo le proprie risorse, intellettuali e fisiche, con qualche preferenza delle seconde da parte del pubblico maschile. Nella puntata di domenica scorsa, 20 gennaio 2019, l’appuntamento con Tiki Taka è stato anche occasione propizia per parlare del rinnovo del contratto di Icardi all’Inter, anche se la notizia che ha fatto più visualizzazioni non è di certo di natura contrattualistica. Il dietro le quinte ha messo in difficoltà anche il bel microfonista che, alle prese con l’applicazione del microfono sul décolleté di Wanda Nara si è trovato un po’ in difficoltà.

Le storie di Instagram pubblicate sul profilo di Wanda Nara hanno, come di consueto, ormai, incollato i fan allo schermo dello smartphone lasciando intravedere la bellezza e abbondanza del corpo femminile: un vedo non vedo che da sempre fa breccia nei cuori dei curiosi e che fa pedalare l’immaginazione. O forse nemmeno tanto. I frammenti della clip sono bollenti e sicuramente i follower non hanno di che lamentarsi. Tra gli uomini più invidiati del momento, quindi, oltre allo stesso Icardi abbiamo anche il microfonista di ‘Tiki Taka’, che nel filmato di Wanda Nara è presentato ai follower dell’avvenente Wags.

