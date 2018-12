Wanda Nara Instagram, la moglie di Mauro Icardi va fuori di seno, è proprio il caso di dirlo! Selfie allo specchio con indosso una camicia che non ce la fa a contenere le sue curve. La sexy argentina mette in mostra il suo seno prosperoso che un reggiseno nero a balconcino ‘regge’ a fatica. La foto hot è apparsa nelle scorse ore nelle Instagram Stories ed ha fatto incetta di like e raccolto tantissimi apprezzamenti. Del resto poteva essere altrimenti? Certo che no …

Manager, imprenditrice, procuratrice e moglie dell’attaccante dell’Inter e soprattutto mamma: Wanda Nara è una donna dalle mille risorse e non soltanto fisiche ed estetiche! Perfettamente consapevole della propria sensualità, la showgirl sa come deliziare i suoi follower e cucinarli a puntino. Nel selfie allo specchio che lascia davvero poco spazio alla immaginazione, si assiste alla ennesima ostentazione delle sue curve pericolose. Wanda si mostra, fiera di sé: la camicia che indossa è completamente sbottonata, si scorge il ventre e il seno prosperoso.

Lo scatto conturbante è nato nel backstage di uno shooting fotografico di cui nelle scorse orela signora Icardi è stata protagonista. Vedendo la sua bella immagine riflessa allo specchio, poteva un’esibizionista come Wanda Nara resistere alla tentazione di fotografarsi? Ovviamente no. Ed ecco che la camicetta sbottonata ha fatto da input al selfie hot, presto regalato ai fan su Instagram. E tra uno scatto e l’altro, la bella Wanda trova anche il tempo di dedicarsi alla famiglia. In rete sono infatti già finite le foto che la ritraggono insieme a Icardi e i figli intenta a preparare gli addobbi di Natale. Wanda Nara e Mauro Icardi hanno addobbato un super albero di Natale: la foto ‘casalinga’ li vede in posa insieme alle due figlie Francesca e Isabella dopo aver faticato per ore nel realizzare un allestimento natalizio di lusso. Il quadretto familiare idilliaco è servito!