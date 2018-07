Wanda Nara gossip: la moglie di Mauro Icardi si scatena su Instagram e posta dei video ad altissimo tasso erotico in cui si mostra seminuda allo specchio. Eccentrica e provocatrice come sempre, la 31enne argentina non ha mandato giù le critiche piovutele addosso dopo che su Twitter un giornale online scandalistico aveva pubblicato alcune foto definite “al naturale” dove lei, mentre fa il bagno al mare a Ibiza, appare in evidente sovrappeso e flaccida. Cosce, pancia e glutei non tonici, bucherellati dalla cellulite tanto da renderla irriconoscibile.

Wanda Nara e le foto ‘al naturale’: “Non sono come mi fanno apparire”

La risposta di Wanda a chi ha osato fare illazioni sulla sua solo apparente forma fisica perfetta, accusandola di ricorrere al photoshop per eliminare la cellulite da glutei e cosce, è presto arrivata a colpi di foto e video sexy i cui indossa lingerie e costumi da bano che mettono in risalto le sue forme giunoniche e ‘di marmo’. Foto ritoccate ‘al contrario’, a suo dire, quelle che hanno fatto il giro del web e che mostravano il suo corpo pieno di imperfezioni.

Wanda Nara video hot in lingerie: nessuna traccia di cellulite

La moglie e manager di Mauro Icardi è tornata sull’argomento anche attraverso una intervista alla rivista sudamericana ‘Gente’ parlando di quei presunti “scatti al naturale”, che dimostrano che il suo fisico, dopo cinque parti, non è certo quello di una modella, ma che “non sono come mi fanno apparire”. La 31enne argentina a sostegno della sua tesi ha fornito sui social le prove tangibili della sua prorompente fisicità, concentrandosi sulle sue cosce e sul lato b che dai filmati su Instagarm appaiono da urlo! “La raccontino un po’ come vogliono”, scrive la bella Wanda, come dire “Guardate le immagini e giudicate voi”: ecco uno dei video da cardiopalma apparsi in queste ore nel profilo Instagram della 31enne, signora Icardi: