Wanda Nara gossip: la signora Icardi dà nuovamente spettacolo sui social. L’eccentrica argentina “consola” i tifosi dell’Inter con delle foto piccantissime. Perizoma e glutei in vista, Wanda Nara mostra le sue grazie a bordo di una piscina che sullo sfondo lascia intravedere San Siro. Una sequenza di scatti hot che ha mandato in visibilio i fan della moglie dell’attaccante dell’Inter, immortalata mentre prende il sole, con il suo lato b bene in mostra e che sembra in qualche modo “puntare” San Siro.

Sono questi per l’argentina dei momenti di relax prima del debutto nella tv italiana alla conduzione di ”Tiki Taka”, il programma di Mediaset, finora condotto da Pierluigi Pardo affiancato da Melissa Satta. La nuova edizione della trasmissione per la nuova stagione calcistica porta con sé una grande novità: l’esplosiva Wanda Nara in studio al posto dell’ex velina sarda.

Vedremo dunque presto la biondissima e conturbante signora Icardi opinionista in tv a partire dal prossimo 3 settembre. La scelta di approdare al programma è frutto di un ragionamento che la Nara, manager del marito e mamma di 5 figli, come lei stessa ha rivelato in una intervista al Corriere della Sera: “Da anni Mediaset mi chiamava, ho accettato ora perché posso farlo. Isabella, la mia figlia piccola da settembre inizia la materna, avrò qualche ora libera in più. E poi Mauro spesso il lunedì sera è a casa“. Sicuramente le foto piccanti “alzano il morale” dei tifosi dell’Inter dopo la sconfitta della prima di Campionato di Serie A in attesa di tempi migliori per la squadra del marito …