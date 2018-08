Wanda Nara nuova villa sul lago di Como: la dimora della signora Icardi è un sogno! ,Ecco “la casa dei miei sogni” sul lago di Como, così la moglie dell’attaccante dell’Inter sui social nel mostrare nuova villa acquistata dal marito. Una vera reggia con giardino con affaccio sul lago di Como è il regalo che Mauro Icardi ha fatto alla sua Wanda Nara. “La casa de mis sueños Gracias @mauroicardi #micasadecomo”, ha scritto su Instagram la bionda argentina, mostrando qualche piccolo scorcio del giardino dove i suoi figli cinque figli si divertono a giocare e lei si immortala in costume.

Certo che l’attaccante nerazzurro non si è risparmiato …! In un’Instagram Story la coppia è in kayak mentre attraversa il lago e in un altro si intravede il giardino della nuova villa della coppia. Anche Mauro e Wanda, quindi, si uniscono alla schiera dei vip che, affascinati dalla bellezza della location, hanno deciso di acquistare casa proprio lì. La coppia è già entrata in possesso della proprietà, magione con darsena privata costruita una cinquantina di anni fa e che, vogliono i rumors, Icardi avrebbe pagato 2,4 milioni di euro. siamo certi che l’esuberante Wanda Nara, attivissima sui social, non mancherà di far conoscere altri angoli della sua paradisiaca dimora ai follower. Già qualcosa abbiamo visto: un grande giardino alberato dove i suoi bimbi giocano spensierati e poi una sequela di scatti sexy che la ritraggono al tramonto; la signora Icardi è in costume e prima di dedicarsi alla cena cede a dei momenti di vanità. Il suo Maurito le ha tolto davvero il fiato facendole questo regalo.

Nelle Stories lo vediamo divertirsi in canoa prima di tornare ai suoi impegni con l’Inter. Non è la prima volta che il calciatore fa delle spese folli per la sua adorata moglie. Nel 2014 le aveva regalato infatti una Rolls Royce, mentre a San Valentino di due anni fa un suv Range Rover.